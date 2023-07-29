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خالد الفيصل يعزي في وفاة المستشار الحمدان

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
خالد الفيصل يعزي في وفاة المستشار الحمدان
المواطن - فريق التحرير

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قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، العزاء إلى أسرة الحمدان في وفاة المستشار أحمد الحمدان رحمه الله.

وفاة المستشار الحمدان

وانتقل إلى رحمة الله رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ورائد العمل الخيري والاجتماعي المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان، وتمت الصلاة عليه، يوم الخميس ٩ محرم ١٤٤٥هـ، بعد صلاة العصر، في مسجد الرويس بجدة، والدفن بمقبرة الرويس جوار المسجد.

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وشغل المستشار الحمدان، رحمه الله، عدة مناصب في جمعيات خيرية وتنموية وشركات مالية واقتصادية، إذ عمل رئيس مجموعة المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان للتنمية والاستشارات، وهو محكم مالي وإداري واجتماعي معتمد من قبل وزارة العدل السعودية، ومستشار مالي وإداري، ورئيس مجلس إدارة شركة الهامة العربية للتجارة المحدودة بالمملكة العربية السعودية.

وكان الحمدان، رحمه الله، عضواً مؤسساً بجمعية الملك عبدالعزيز للإسكان التنموي والخدمات الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة، ورئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم “تراحم” في محافظة جدة.

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