خالد بن سلمان يبحث مع نظيره الياباني في طوكيو تعزيز التعاون الدفاعي

بحث وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في المجال العسكري والدفاعي.

تعزيز المجال الدفاعي

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “خلال زيارتي لليابان، سُعدت بلقاء وزير الدفاع الياباني السيد ياسوكازو هامادا”.

وأضاف أنه استعرض خلال اللقاء علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين، كما بحثا أوجه التعاون المشترك في المجال العسكري والدفاعي، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.