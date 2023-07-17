خالد بن سلمان يستعرض العلاقات الثنائية مع السفير الفرنسي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض، سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودوفيك بوي.

استعراض العلاقات

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

حضور كريم

فيما حضره من الجانب الفرنسي الملحق العسكري الفرنسي لدى المملكة العميد الركن جان كريستوف غيرديه، والمستشار السياسي هاني خلف.