خالد بن سلمان يقدم واجب العزاء لمحمد بن زايد

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قدم وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان التعازي لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، في وفاة الشيخ سعيد بن زايد.
ونشرت قناة العربية لقطات مصورة خلال زيارة وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان لتقديم واجب العزاء لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، في وفاة الشيخ سعيد بن زايد.
وفي وقت سابق، أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالات هاتفية بكل من الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبو ظبي مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات.
وأعرب ولي العهد خلال الاتصالات الهاتفية عن خالص العزاء والمواساة لقيادة الإمارات في وفاة أخيهم الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، داعيًا الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.
من جانبهم عبروا عن خالص شكرهم وتقديرهم لولي العهد على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.