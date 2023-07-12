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مع تباطؤ التضخم الأمريكي

خام برنت يتجاوز 80 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ مايو

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٩ مساءً
خام برنت يتجاوز 80 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ مايو
المواطن - فريق التحرير

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عزز خام “برنت” مكاسبه متجاوزًا 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى ‏منذ مايو، بعدما أشارت بيانات التضخم في الولايات المتحدة إلى أن دورة رفع ‏أسعار الفائدة في طريقها إلى الانتهاء.

وفي التفاصيل، تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 80 دولارًا للبرميل، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى ‏منذ مايو.‏

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أسعار النفط

وأفادت البيانات الصادرة اليوم، بأن أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفعت ‏بشكل طفيف في يونيو، مسجلة أقل زيادة سنوية في أكثر من عامين مع ‏استمرار التضخم في التراجع.‏

وتتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، لكنها ترجح أيضا أن دورة رفع ‏أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد بلغت ذروتها.

خام برنت

وأبانت البيانات أن العقود الآجلة لـ خام برنت ارتفعت بـ51 سنتًا إلى 79.91 دولارًا للبرميل بحلول ‏الساعة 12:56 بتوقيت غرينيتش، بعدما وصلت إلى 80.05 دولارًا للبرميل في وقت ‏مبكر.

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