روسيا تعترض طائرة حربية نرويجية قرب حدودها عطل يضرب تويتر وتشات جي بي تي قصة شاب حقق حلمه من ببيع المأكولات الشعبية: البلد فيه خير الساعات الفاخرة المستعملة آخر استثمارات كريستيانو رونالدو خام برنت يتجاوز 80 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ مايو الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوزبكستان العثور على كوكب ليس له مثيل خارج المجموعة الشمسية 6.451 زيارة تفتيشية لمكافحة التستر التجاري خلال شهر لحظة إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات كايسيد: واقعة حرق نسخة من المصحف الشريف تهدد جهود السلام العالمي
عزز خام “برنت” مكاسبه متجاوزًا 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو، بعدما أشارت بيانات التضخم في الولايات المتحدة إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة في طريقها إلى الانتهاء.
وفي التفاصيل، تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 80 دولارًا للبرميل، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ مايو.
وأفادت البيانات الصادرة اليوم، بأن أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفعت بشكل طفيف في يونيو، مسجلة أقل زيادة سنوية في أكثر من عامين مع استمرار التضخم في التراجع.
وتتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، لكنها ترجح أيضا أن دورة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد بلغت ذروتها.
وأبانت البيانات أن العقود الآجلة لـ خام برنت ارتفعت بـ51 سنتًا إلى 79.91 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 12:56 بتوقيت غرينيتش، بعدما وصلت إلى 80.05 دولارًا للبرميل في وقت مبكر.