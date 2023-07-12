خبرة دونيس تُحفز جماهير الوحدة

تأمل جماهير الوحدة في ظهور الفريق الأول لكرة القدم مع المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس، الذي تولى المسؤولية خلفًا للتشيلي لويس سييرا.

رحيل سييرا عن الوحدة

وأعلن نادي الوحدة بالأمس عن رحيل سييرا بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، حيث تولى المسؤولية لمدة موسم واحد، خلفًا للمدرب البوسني برونو أكرابوفيتش، الذي اُقيل بداية الموسم الماضي لسوء النتائج.

وقاد سييرا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في 25 مباراة بجميع البطولات، وقاد فرسان مكة للتأهل إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى منذ 53 عامًا، ولكنه خسر ضد الهلال بركلات الترجيح بنتيجة 8\7.

مسيرة مميزة لدونيس

وقررت الإدارة التعاقد مع دونيس، حيث أعلن حساب نادي الوحدة الرسمي على موقع “تويتر”، عن عودتها، وعلق قائلًا: “أهلًا بالمحارب في معقل الفرسان”.

ويملك دونيس خبرة كبيرة في الملاعب السعودية، حيث سبق وأشرف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لمدة موسمين، ولكنه لم يتمكن من إنقاذه من الهبوط، ليعود حاليًا بطموحات كبيرة أملًا في تحقيق إنجازات.

وتولى دونيس تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في موسم 2015\ 2016، وقاده لتحقيق 3 بطولات، وهي؛ كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي وكأس ولي العهد، كما درب الفتح الموسم الماضي وقدم مستوى مميزًا.