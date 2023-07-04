Icon

الأردن تعتقل أكثر من 1000 من تجار ومروجي المخدرات Icon الصين تسيطر على العالم عبر الذكاء الاصطناعي Icon خدعة بسيطة تخترق ميزة التعرف على الوجه وتفتح آيفون Icon حريق يلتهم محلًّا تجاريًّا في تبوك Icon ستيفن جيرارد يطلب ضم نجم ليفربول إلى الاتفاق Icon وظائف شاغرة بـ المؤسسة العامة للري Icon أهلي جدة يُفاوض أنطونيو كونتي Icon الجوازات لـ المواطنين: تأكدوا من مدة صلاحية الجواز قبل السفر للخارج Icon جماهير الهلال تطالب بضم نجم لاتسيو بعد اهتمام الاتحاد به Icon إصدار وتجديد أكثر من 500 ألف جواز سفر إلكتروني عبر أبشر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
تكشف النصوص والصور ومقاطع الفيديو

خدعة بسيطة تخترق ميزة التعرف على الوجه وتفتح آيفون

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥١ مساءً
خدعة بسيطة تخترق ميزة التعرف على الوجه وتفتح آيفون
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يستطيع أي شخص موجود في منزلك من التقاط جهاز “آيفون” الخاص بك، ومن خلال خدعة بسيطة، يخترق ميزة التعرف على الوجه ليكشف النصوص والصور ومقاطع الفيديو.

قد يهمّك أيضاً
رجل أمن يخفف حرارة الجو عن ضيوف الرحمن

رجل أمن يخفف حرارة الجو عن ضيوف الرحمن

بيان مهم من السفارة السعودية في أذربيجان بعد الهزة الأرضية

بيان مهم من السفارة السعودية في أذربيجان بعد الهزة الأرضية

اختراق جهاز آيفون

وتلتقط كاميرا TrueDepth بهاتف آيفون بيانات وجه دقيقة من خلال تحليل آلاف النقاط غير المرئية. وترسم كل منحنياتك وتجاعيدك وتخزن تلك البيانات كمفتاح لفتح هاتفك.

وتتكيف ميزة التعرف على الوجه تلقائيًا مع التغييرات في مظهرك، مثل وضع الماكياج أو نمو شعر الوجه أو حتى ارتداء قناع الوجه، وفقًا لديلي ميل.

 

وإذا كان هناك تغيير أكثر أهمية في مظهرك، مثل حلاقة اللحية، فإن ميزة التعرف على الوجه تؤكد هويتك باستخدام رمز المرور الخاص بك قبل تحديث بيانات وجهك. إنها في الواقع مبتكرة للغاية وتعمل مع القبعات والأوشحة والنظارات والعدسات اللاصقة والنظارات الشمسية.

فرصة واحدة من بين مليون

وتدعي شركة آبل أن هناك فرصة واحدة من بين مليون أن يتمكن شخص آخر من فتح قفل جهاز “آيفون” الخاص بك. من الجيد معرفة ذلك. لكن ماذا عن وجهك؟.

ومن المخاوف الشائعة أن يلتقط شخص ما هاتفك ويضعه أمام وجهك أثناء نومك لإلغاء قفله. ويبدو أن هذه الأنظمة لا تعمل إذا كانت عيناك مغمضتين.

لكن انتظر! هناك طريقة لتجاوز هذه الحماية المضمنة في جهاز “آيفون” الخاص بك.

تأتي الهواتف الذكية مليئة بميزات إمكانية الوصول للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر أو السمع أو الحركة. ويمكنك تكبير النص على شاشتك أو جعل الهاتف يملي ما يظهر على الشاشة. وتساعدك AssistiveTouch على استخدام “آيفون” إذا كنت تواجه صعوبة في لمس الشاشة أو الضغط على الأزرار.

قد يعرض أمنك للخطر

وهذه أدوات أساسية للأشخاص الذين يحتاجون إليها، لكن إعدادًا واحدًا قد يعرض أمنك للخطر. تحتوي ميزة التعرف على الوجه أيضا على ميزة إمكانية الوصول لدعم الأشخاص المكفوفين أو الذين يعانون من ضعف في الرؤية. وباستخدام هذا الإعداد، لن تحتاج إلى فتح عينيك لفتح هاتفك.

وبينما يحتاج بعض الأشخاص إلى هذا، يجب ألا تستخدمه إذا لم تضعف رؤيتك.

– انتقل إلى الإعدادات> إمكانية الوصول> معرف الوجه والانتباه.

– تأكد من تفعيل “تطلب الانتباه لجهاز ميزة التعرف على الوجه”.

وأثناء تفعيل هذا الإعداد افتراضيًا، يمكن لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى هاتفك تعطيله وإلغاء قفله أثناء النوم. وهذه فكرة مخيفة، لذا فإن الفحص السريع هنا يستحق أكثر من ذلك.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقبال أفواج الحجاج القادمين من الخارج عبر منفذ حالة عمار
السعودية اليوم

استقبال أفواج الحجاج القادمين من الخارج عبر...

السعودية اليوم
اللقطات الأولى لوزير الدفاع الروسي بعد أحداث تمرد فاغنر
العالم

اللقطات الأولى لوزير الدفاع الروسي بعد أحداث...

العالم
ديلغادو يقترب من كورينثيانز
آخر الاخبار

ديلغادو يقترب من كورينثيانز

آخر الاخبار
ولي العهد يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي في جدة
السعودية اليوم

ولي العهد يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي في...

السعودية اليوم
النصر يسعى للتعاقد مع ساؤول نيجويز
آخر الاخبار

النصر يسعى للتعاقد مع ساؤول نيجويز

آخر الاخبار
ضبط 6 مخالفين لبيعهم حطبًا وفحمًا محليين
أخبار أمنية

ضبط 6 مخالفين لبيعهم حطبًا وفحمًا محليين

أخبار أمنية
تدهور صحة نجل القذافي ونقله للمستشفى بلبنان
مشاهير

تدهور صحة نجل القذافي ونقله للمستشفى بلبنان

مشاهير
فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من 1300 مريض في الكاميرون وكينيا
السعودية اليوم

فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من...

السعودية اليوم