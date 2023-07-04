خدعة بسيطة تخترق ميزة التعرف على الوجه وتفتح آيفون

يستطيع أي شخص موجود في منزلك من التقاط جهاز “آيفون” الخاص بك، ومن خلال خدعة بسيطة، يخترق ميزة التعرف على الوجه ليكشف النصوص والصور ومقاطع الفيديو.

اختراق جهاز آيفون

وتلتقط كاميرا TrueDepth بهاتف آيفون بيانات وجه دقيقة من خلال تحليل آلاف النقاط غير المرئية. وترسم كل منحنياتك وتجاعيدك وتخزن تلك البيانات كمفتاح لفتح هاتفك.

وتتكيف ميزة التعرف على الوجه تلقائيًا مع التغييرات في مظهرك، مثل وضع الماكياج أو نمو شعر الوجه أو حتى ارتداء قناع الوجه، وفقًا لديلي ميل.

وإذا كان هناك تغيير أكثر أهمية في مظهرك، مثل حلاقة اللحية، فإن ميزة التعرف على الوجه تؤكد هويتك باستخدام رمز المرور الخاص بك قبل تحديث بيانات وجهك. إنها في الواقع مبتكرة للغاية وتعمل مع القبعات والأوشحة والنظارات والعدسات اللاصقة والنظارات الشمسية.

فرصة واحدة من بين مليون

وتدعي شركة آبل أن هناك فرصة واحدة من بين مليون أن يتمكن شخص آخر من فتح قفل جهاز “آيفون” الخاص بك. من الجيد معرفة ذلك. لكن ماذا عن وجهك؟.

ومن المخاوف الشائعة أن يلتقط شخص ما هاتفك ويضعه أمام وجهك أثناء نومك لإلغاء قفله. ويبدو أن هذه الأنظمة لا تعمل إذا كانت عيناك مغمضتين.

لكن انتظر! هناك طريقة لتجاوز هذه الحماية المضمنة في جهاز “آيفون” الخاص بك.

تأتي الهواتف الذكية مليئة بميزات إمكانية الوصول للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر أو السمع أو الحركة. ويمكنك تكبير النص على شاشتك أو جعل الهاتف يملي ما يظهر على الشاشة. وتساعدك AssistiveTouch على استخدام “آيفون” إذا كنت تواجه صعوبة في لمس الشاشة أو الضغط على الأزرار.

قد يعرض أمنك للخطر

وهذه أدوات أساسية للأشخاص الذين يحتاجون إليها، لكن إعدادًا واحدًا قد يعرض أمنك للخطر. تحتوي ميزة التعرف على الوجه أيضا على ميزة إمكانية الوصول لدعم الأشخاص المكفوفين أو الذين يعانون من ضعف في الرؤية. وباستخدام هذا الإعداد، لن تحتاج إلى فتح عينيك لفتح هاتفك.

وبينما يحتاج بعض الأشخاص إلى هذا، يجب ألا تستخدمه إذا لم تضعف رؤيتك.

– انتقل إلى الإعدادات> إمكانية الوصول> معرف الوجه والانتباه.

– تأكد من تفعيل “تطلب الانتباه لجهاز ميزة التعرف على الوجه”.

وأثناء تفعيل هذا الإعداد افتراضيًا، يمكن لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى هاتفك تعطيله وإلغاء قفله أثناء النوم. وهذه فكرة مخيفة، لذا فإن الفحص السريع هنا يستحق أكثر من ذلك.