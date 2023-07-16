خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن توفر وظائف شاغرة (منها وظيفة لا تتطلب خبرة) لحملة الدبلوم والبكالوريوس للعمل بجدة على النحو التالي:
– مراقب الصيانة
– مراقب صيانة النظام
– أخصائي أداء الصيانة (لا تشترط خبرة)
– علوم الحاسب
– نظم المعلومات
– هندسة الإلكترونيات
– هندسة الاتصالات
– هندسة النظم
– أو ما يعادلها
شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية هي الجهة المسؤولة عن تقديم خدمات الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية، وتلعب دوراً رئيسياً لضمان سلامة الحركة الجوية داخل المجال الجوي السعودي لجميع الرحلات العابرة أو القادمة والمغادرة من وإلى مطارات المملكة.
التقديم على الوظائف متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا