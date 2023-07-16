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خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ صباحاً
خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن توفر وظائف شاغرة (منها وظيفة لا تتطلب خبرة) لحملة الدبلوم والبكالوريوس للعمل بجدة على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– مراقب الصيانة
– مراقب صيانة النظام
– أخصائي أداء الصيانة (لا تشترط خبرة)

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التخصصات:

– علوم الحاسب
– نظم المعلومات
– هندسة الإلكترونيات
– هندسة الاتصالات
– هندسة النظم
– أو ما يعادلها

نبذة عن الشركة:

شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية هي الجهة المسؤولة عن تقديم خدمات الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية، وتلعب دوراً رئيسياً لضمان سلامة الحركة الجوية داخل المجال الجوي السعودي لجميع الرحلات العابرة أو القادمة والمغادرة من وإلى مطارات المملكة.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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