خدمة تعديل المؤهل الدراسي متاحة إلكترونيًّا عبر أبشر

أعلنت وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن خدمة تعديل المؤهل الدراسي متاحة إلكترونيًّا عبر منصة أبشر.

آلية تعديل المؤهل الدراسي

وقالت الأحوال المدنية في تغريدة عبر موقع تويتر: إن خدمة تعديل المؤهل الدراسي أصبحت إلكترونية من خلال الأحوال المدنية عبر منصة أبشر.

ولفتت الأحوال المدنية إلى آلية تعديل المؤهل الدراسي من خلال أيقونة تواصل عبر منصة أبشر الإلكترونية.

متطلبات تعديل المؤهل الدراسي

وأوضحت أن متطلبات خدمة تعديل المؤهل الدراسي هي إرفاق نسخة من المؤهل الدراسي.