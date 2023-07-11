خدمة تعديل المؤهل الدراسي متاحة إلكترونيًّا عبر أبشر

انتشال جثة طفل من بئر بعمق 35 مترًا بالعراق ضبط أشخاص استأجروا فيلا لخلط مكونات التبغ في جدة بيان الناتو الختامي: روسيا أكبر تهديد مباشر للحلف لحظة انفجار بركان أيسلندا وتصاعد الحمم فلكية جدة تتابع نشاط البقع الشمسية في المجال المغناطيسي المنتخب السعودي إلى نهائي دورة الألعاب العربية خدمة تعديل المؤهل الدراسي متاحة إلكترونيًّا عبر أبشر رئيس وزراء تايلاند يعتزل الحياة السياسية المنتخب السعودي للأحياء يصل أرض الوطن و”المواطن” توثق استقبال الأبطال صورة جديدة لإيمان البحر درويش تسبب صدمة للمصريين
أعلنت وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن خدمة تعديل المؤهل الدراسي متاحة إلكترونيًّا عبر منصة أبشر.
وقالت الأحوال المدنية في تغريدة عبر موقع تويتر: إن خدمة تعديل المؤهل الدراسي أصبحت إلكترونية من خلال الأحوال المدنية عبر منصة أبشر.
ولفتت الأحوال المدنية إلى آلية تعديل المؤهل الدراسي من خلال أيقونة تواصل عبر منصة أبشر الإلكترونية.
وأوضحت أن متطلبات خدمة تعديل المؤهل الدراسي هي إرفاق نسخة من المؤهل الدراسي.