Icon

“طبية” تستحوذ على 100% من حصص “الحماد” للخدمات الطبية Icon السعودية تستهدف الاستقرار العالمي والتنمية لجميع دول وشعوب العالم Icon تراجع أرباح “المتقدمة” بنسبة 45.4% إلى 60 مليون ريال Icon إطلاق 30 برنامجاً تدريبياً لشاغلي الوظائف التعليمية بالرياض Icon استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني بتخصصي بريدة Icon 14 يوماً لتصحيح أوضاع المركبات المهملة والتالفة Icon وظائف شاغرة بجامعة الحدود الشمالية بنظام التعاقد Icon تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27% Icon ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات للجرام Icon السعودية عنصر ثقة وموثوقية وأمان لكل العالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
الأحدث في عالم الجرائم الإلكترونية

خرائط جوجل حيلة جديدة لسرقة البيانات

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ صباحاً
خرائط جوجل حيلة جديدة لسرقة البيانات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تسعى شركة جوجل لتطوير خدمة الخرائط الخاصة بها Google Maps باستمرار، حيث حصلت الخدمة مؤخرًا على عدد من الميزات التي تجعلها مفيدة للمستخدمين لتكون أكثر من كونها خدمة مساعدة على التنقل بسرعة، حيث تطورت لتخبرك بمكان تناول الطعام، والتسوق، وأماكن الترفيه، بالإضافة إلى إتاحة رقم الهواتف للاتصال بها عندما تريد الاتصال بشركة طيران أو مطعم أو فندق أو غيره.

تفاصيل الاحتيال

وأصبح المحتالون يستبدلون أرقام الهواتف الخاصة بالفنادق وشركات الطيران والمطاعم على تطبيق Google Maps لخداع المستخدمين والحصول على البيانات الشخصية الخاصة بهم، ومن ثم سرقتها والوصول إلى الحسابات المصرفية وسرقتها، كحيلة هي الأحدث في عالم الجرائم الإلكترونية.

قد يهمّك أيضاً
20 وظيفة أكاديمية شاغرة بـ جامعة الإمام

20 وظيفة أكاديمية شاغرة بـ جامعة الإمام

مواطن يوثق آخر مكان جمعه بزوجته بعد مرور 10 أعوام على رحيلها

مواطن يوثق آخر مكان جمعه بزوجته بعد مرور 10 أعوام على رحيلها

ووفقًا لموقع AndroidPolice فإن أحد الضحايا قال: إنه تم إلغاء رحلته على خطوط إحدى شركات الطيران الشهيرة في الولايات المتحدة، وعندما بحث عن رقم خدمة العملاء أو رقم الخط الساخن على تطبيق Google Maps، وعندما رد الطرف الآخر، بدأ الضحية يشرح أن رحلته قد ألغيت وأنه بحاجة إلى رحلة جديدة.

وانقطع الاتصال ثم رن هاتف الضحية مرة أخرى؛ حيث تم الاتصال به من رقم هاتف فرنسي وأظهرت هوية المتصل اسم شخص لا علاقة له بشركة الطيران، ثم عرّف الشخص نفسه على أنه ممثل شركة طيران.

وقعة سابقة

وقدّم الضحية اسمه ورقم تأكيد رحلته الجديدة، ثم تم توجيهه من قبل “ممثل شركة الطيران” لإرسال رقم تأكيد الرحلة الجديدة إلى رقم آخر عبر الرسائل القصيرة، كما طُلب منه دفع تكاليف حجوزات الطيران الجديدة مقدمًا.

وطلب الطرف الآخر المنتحل لشخصية أحد ممثلي شركة الطيران دفع ما يوازي دفع خمسة أضعاف سعر تذكرته الأصلية لإعادة الحجز، كما اتضح أن رقم الهاتف من تطبيق Google Maps الذي اتصل المستخدم في الأصل كان متصلًا بمكتب المساعدة المحلي لشركة الطيران.

وبعدما قام المستخدم بالبحث وجد أرقامًا خاطئة لشركة الطيران في Google Maps، وتم تصحيح كلا الرقمين منذ ذلك الوقت، إلا أن هذه العملية تعتبر مؤشرًا خطرًا على الوثوق بالأرقام الموجودة على الخدمة والتي يتم استبدالها بأرقام شخصية بمنتحلين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المنتخب السعودي في المركز الـ53 عالميًا
الرياضة

المنتخب السعودي في المركز الـ53 عالميًا

الرياضة
وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول
وظائف

وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول

وظائف
%23 نموًا في سجلات وكالات السفر والسياحة
السعودية اليوم

%23 نموًا في سجلات وكالات السفر والسياحة

السعودية اليوم
الربيعة يستعرض خطط الحج في مؤتمر صحفي اليوم
السعودية اليوم

الربيعة يستعرض خطط الحج في مؤتمر صحفي...

السعودية اليوم
ضبط 3 مواطنين لترويجهم المخدرات بالرياض والشمالية
أخبار أمنية

ضبط 3 مواطنين لترويجهم المخدرات بالرياض والشمالية

أخبار أمنية
تطبيق تجزئة القيمة الاسمية لـ 4 أسهم سعودية
السوق

تطبيق تجزئة القيمة الاسمية لـ 4 أسهم...

السوق
وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمهندسين
وظائف

وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمهندسين

وظائف
بريطانيا الأعلى حرارة منذ 1884
العالم

بريطانيا الأعلى حرارة منذ 1884

العالم