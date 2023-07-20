خرائط جوجل حيلة جديدة لسرقة البيانات

تسعى شركة جوجل لتطوير خدمة الخرائط الخاصة بها Google Maps باستمرار، حيث حصلت الخدمة مؤخرًا على عدد من الميزات التي تجعلها مفيدة للمستخدمين لتكون أكثر من كونها خدمة مساعدة على التنقل بسرعة، حيث تطورت لتخبرك بمكان تناول الطعام، والتسوق، وأماكن الترفيه، بالإضافة إلى إتاحة رقم الهواتف للاتصال بها عندما تريد الاتصال بشركة طيران أو مطعم أو فندق أو غيره.

تفاصيل الاحتيال

وأصبح المحتالون يستبدلون أرقام الهواتف الخاصة بالفنادق وشركات الطيران والمطاعم على تطبيق Google Maps لخداع المستخدمين والحصول على البيانات الشخصية الخاصة بهم، ومن ثم سرقتها والوصول إلى الحسابات المصرفية وسرقتها، كحيلة هي الأحدث في عالم الجرائم الإلكترونية.

ووفقًا لموقع AndroidPolice فإن أحد الضحايا قال: إنه تم إلغاء رحلته على خطوط إحدى شركات الطيران الشهيرة في الولايات المتحدة، وعندما بحث عن رقم خدمة العملاء أو رقم الخط الساخن على تطبيق Google Maps، وعندما رد الطرف الآخر، بدأ الضحية يشرح أن رحلته قد ألغيت وأنه بحاجة إلى رحلة جديدة.

وانقطع الاتصال ثم رن هاتف الضحية مرة أخرى؛ حيث تم الاتصال به من رقم هاتف فرنسي وأظهرت هوية المتصل اسم شخص لا علاقة له بشركة الطيران، ثم عرّف الشخص نفسه على أنه ممثل شركة طيران.

وقعة سابقة

وقدّم الضحية اسمه ورقم تأكيد رحلته الجديدة، ثم تم توجيهه من قبل “ممثل شركة الطيران” لإرسال رقم تأكيد الرحلة الجديدة إلى رقم آخر عبر الرسائل القصيرة، كما طُلب منه دفع تكاليف حجوزات الطيران الجديدة مقدمًا.

وطلب الطرف الآخر المنتحل لشخصية أحد ممثلي شركة الطيران دفع ما يوازي دفع خمسة أضعاف سعر تذكرته الأصلية لإعادة الحجز، كما اتضح أن رقم الهاتف من تطبيق Google Maps الذي اتصل المستخدم في الأصل كان متصلًا بمكتب المساعدة المحلي لشركة الطيران.

وبعدما قام المستخدم بالبحث وجد أرقامًا خاطئة لشركة الطيران في Google Maps، وتم تصحيح كلا الرقمين منذ ذلك الوقت، إلا أن هذه العملية تعتبر مؤشرًا خطرًا على الوثوق بالأرقام الموجودة على الخدمة والتي يتم استبدالها بأرقام شخصية بمنتحلين.