خسائر عالمية لـ الكهرباء بقيمة 100 مليار دولار بسبب الحرارة

يعاني قطاع كبير من الصناعات من خسائر ضخمة؛ بسبب ارتفاعات درجات الحرارة غير المسبوقة عالميًّا، بل إنه يؤدي أيضًا إلى ارتفاع تكاليف الأعمال والضغط على الاقتصاد القومي لكبرى الاقتصادات العالمية.

100 مليار دولار خسائر الكهرباء

وأوضحت شبكة “سي إن إن” في تقريرها، أن جزءًا كبيرًا من الولايات المتحدة يعاني من موجة حرارة قياسية، فإن نطاق الحرارة الهائل لا يؤثر فقط على ملايين الأمريكيين، بل إنه يؤدي أيضًا إلى ارتفاع تكاليف الأعمال والضغط على الاقتصاد.

وكشف التقرير أن موجة الطقس السيئ أدت إلى استنزاف إنتاجية بقيمة 100 مليار دولار، في حين أن التأثير الاقتصادي الحقيقي لم يتم تحديده بعد لحدث الطقس القياسي الذي يضرب العالم.

أزمة كهرباء عالمية

فقد أظهرت الدراسات الحديثة أن الحرارة الشديدة قد تكلف الولايات المتحدة 100 مليار دولار سنويًّا، كما تستنزف أزمة الحرارة والكهرباء سدس النشاط الاقتصادي العالمي بحلول عام 2100.

كتب كريس لافاكيس، مدير الأبحاث الاقتصادية في Moody’s Analytics: “تُظهر موجات الحرارة الأخيرة ودرجات الحرارة الحارقة في الصيف التكلفة الاقتصادية لشبكات الطاقة”. ويمكن أن تتسبب موجات الحرارة في حدوث وفيات وتسبب اضطرابات في استمرارية الأعمال. كما يمكن أن تؤدي موجات الحرارة أيضًا إلى إجهاد شبكات الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة تبريد المساحات”.

خسائر للاقتصاد العالمي

وأضاف الخبير الاقتصادي لافاكيس أن العمال، بخاصة أولئك الذين يعملون في الهواء الطلق، أقل إنتاجية الآن، كما يمكن أن تؤدي المخاطر الجسدية المزمنة الناجمة عن الإجهاد الحراري، إلى تقليل الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 17.6% بحلول عام 2100.

وقالت كاثي بوغمان ماكليود، مديرة مركز أبحاث” Foundation Resilience Center”: إن درجات الحرارة القياسية، تسبب خسائر أكبر في قطاعات مثل الزراعة والبناء، لكن لا توجد صناعة أو شركة محصنة من تداعيات الطقس السيئ. وأضافت: حتى لو كان الموظف يعمل في بيئة مكيفة الهواء، فهذا لا يعني بالضرورة أنه سيعطي نفس الأداء لأن الاضطرابات في النوم قد تؤدي إلى الإرهاق وضعف الأداء في اليوم التالي.

وتابعت: “درجات الحرارة تتصاعد بسرعة كبيرة لدرجة أن تصوراتنا الحالية للمخاطر لا يمكن تتماشى مع الواقع”.

انقطاعات الكهرباء حول العالم

وتعرضت الكثير من البلدات لانقطاعات الكهرباء بسبب موجة الطقس السيئ التي تجتاح العالم، فقد تسبب ارتفاع درجات الحرارة بالصين في استخدام الطاقة الكهربائية بشكل أكبر نتيجة استخدام المكيفات وانقطاع الكهرباء؛ مما اضطر بكين إلى استخدام محطات الفحم بصورة أكبر لتلبية الاحتياجات المتزايدة، بحسب ما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

تجتاح الكوارث المتنوعة من ارتفاع درجات الحرارة القاسية والعواصف والفيضانات، عددًا كبيرًا من دول العالم وتحديدًا أوروبا، وأمريكا، متسببة في انقطاع التيار الكهربائي ووقوع ضحايا بين البشر.

8 آلاف شخص دون كهرباء في أمريكا

انقطع التيار الكهربائي في دولة مالطة الواقعة في القارة الأوروبية، لليوم الخامس على التوالي، تاركة الآلاف من المواطنين في ظلام دامس، جراء الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، وحثت السلطات المواطنين على ضرورة شرب المياه وكثرة الاستحمام، حيث إنهم أعربوا عن استيائهم الشديد من ذلك الوضع، وفقًا لصحيفة “تايمز مالطا”.

واجتاحت عاصفة قوية شمال شرق ولاية إنديانا الأمريكية، تسببت في انقطاع الكهرباء لدى أكثر من 8 آلاف شخص من سكان فورت واين، وعلى الفور توجه أطقم العمل طوال الليلة الماضية لتقييم الأضرار وإجراء الإصلاحات واستعادة الطاقة لجميع السكان، كما أرسلت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية تنبيهات بعد الساعة 6 مساءً مباشرة يحذر من احتمال حدوث تساقط ثلوج ونشاط الرياح قد تصل سرعتها إلى 70 ميلًا في الساعة.