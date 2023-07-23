خسائر مائة يوم من الحرب في السودان

يصادف اليوم ذكرى مرور 100 يوم على اندلاع القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. وأسفر القتال حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص، مع أن الرقم الحقيقي للقتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

تشريد 3 ملايين سوداني

وتركز القتال على العاصمة السودانية وعلى منطقة غرب دارفور، حيث أفادت هيئة المحامين المستقلة المحلية بمقتل عشرين شخصاً على الأقل في قصف صاروخي حديث. استهداف المستشفيات