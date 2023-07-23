خسارة آرسنال ضد مان يونايتد بثنائية

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انتهت مباراة آرسنال ضد مان يونايتد الودية التي أُقيمت في الساعات الأولى من اليوم الأحد، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد؛ بخسارة الجانرز بهدفين دون رد.
وبدأت مباراة آرسنال ضد مان يونايتد بشكل سريع، وظهر الشياطين الحمر بشكل مميز وسيطروا على اللعب، قبل أن ينجح البرتغالي برونو فيرنانديز في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 30.
وواصل لاعبو الشياطين الحمر سيطرتهم على اللعب، ونجح جادون سانشو في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 37، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال ضد مان يونايتد بثنائية.
واستمرت المحاولات خلال أحداث الشوط الثاني، ولكن دون جديد، لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بخسارة آرسنال ضد مان يونايتد، وخاض الفريقان ركلات ترجيحية بعد ذلك، وانتهت بفوز الشياطين الحمر أيضًا بنتيجة 5\3.
ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد أكثر من مباراة ودية هذا الصيف، حيث سيُلاقي كل من؛ ريكسهام، ريال مدريد، لانس، بوروسيا دورتموند وأتلتيك بيلباو.
على الجانب الآخر، سيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، برشلونة وموناكو ودية، قبل أن يبدأ منافسات الموسم الرياضي الجديد بشكل رسمي بمواجهة مانشستر سيتي في بطولة كأس الدرع الخيرية.