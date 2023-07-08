خسارة الاتحاد السكندري ضد الأهلي بثنائية

انتهت مباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي مساء اليوم السبت، بفوز الأهلي بثنائية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 21 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الاتحاد السكندري ضد الأهلي

وبدأت المباراة، بضغط هجومي سريع من قبل الأهلي، الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف الأهلي الهدف الثاني عبر اللاعب محمود عبد المنعم ” كهربا” في الدقيقة الـ 13 بعد تمريرة متقنة من اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء، بتفوق النادي الأهلي بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر مباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي، هدأ الأداء بين الفريقين مع بعض المحاولات الخطيرة من قبل الأهلي وذلك من أجل إضافة الهدف الثالث ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون رد، حيث يحتاج المارد الأحمر للفوز في مباراة واحدة من أصل 5 مباريات متبقية له للفوز بلقب الدوري المصري للمرة الـ 43 في تاريخه.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الأهلي 75 نقطة في المركز الأول بينما تجمد رصيد نادي الاتحاد السكندري عند 42 نقطة في المركز الثامن.

مواجهة نارية ضد الزمالك

وسيلعب الأهلي أمام غريمه نادي الزمالك في الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري مساء الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.