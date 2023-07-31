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استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد

خسارة مان يونايتد ضد دورتموند وديًا

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
خسارة مان يونايتد ضد دورتموند وديًا
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة مان يونايتد ضد دورتموند الألماني التي أُقيمت في لاس فيجاس، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، بخسارة الفريق الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تأخر مان يونايتد ضد دورتموند

وبدأ المدير الفني الهولندي إيريك تين هاج، مباراة مان يونايتد ضد دورتموند بالتشكيلة الرديفة، إلا أن الفريق الإنجليزي ظهر بشكل متماسك، ونجح في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 24.

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مان يونايتد ضد دورتموند
جانب من المباراة – المصدر @BlackYellow

وأطلق النجم البرتغالي دييجو دالوت تسديدة بعيدة هزت الشباك، وانتفض بوروسيا دورتموند، ونجح في تسجيل التعادل عند الدقيقة 43 من مجهود فردي رائع لكريم أديمي، حيث تلاعب بالدفاع ومرر الكرة لدونييل مالن ليهز الشباك.

وواصل الفريق الألماني الضغط، واستغل دونييل مالن خطأ من المدافع السويدي فيكتور ليندلوف، وسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 44، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مان يونايتد ضد دورتموند.

مان يونايتد ودورتموند
جانب من المباراة – المصدر @ManUtd

فوز دورتموند

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح البرازيلي أنتوني في تسجيل التعادل عند الدقيقة 52، مستغلًا خطأ من المدافع ماتيس هوميلز، واستمرت المحاولات، لهز الشباك مجددًا، وأهدر اللاعبون العديد من الفرص.

وتمكن المهاجم المخضرم ماركوس رويس من تسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 71، واستمرت المحاولات من الفريقين، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة الودية، بخسارة مان يونايتد ضد دورتموند، في آخر جولته بأمريكا.

مان يونايتد ودورتموند
نتيجة المباراة – المصدر @ManUtd

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