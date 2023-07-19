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اعتبارًا من الموسم المقبل سيصبح الأكثر جذبًا

خطة سعودية طموحة لتصبح ضمن أفضل 10 دوريات كرة قدم بالعالم

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٨ صباحاً
خطة سعودية طموحة لتصبح ضمن أفضل 10 دوريات كرة قدم بالعالم
المواطن - فريق التحرير

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تعتزم رابطة الدوري السعودي لكرة القدم إطلاق إستراتيجية التحول، من أجل رفع مستوى اللعبة، لتحقيق مستهدفات القطاع الرياضي ضمن رؤية السعودية 2030.

تعزيز تنافسية الدوري السعودي

كانت السعودية قد أطلقت في يونيو الماضي مشروع خصخصة الأندية الرياضية ليدخل حيز التنفيذ في الربع الأخير من العام الجاري، مع استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة 75% في كل من أندية “الهلال” و”النصر” و”الاتحاد” و”الأهلي”، بعد تحويلها إلى شركات، على أن تكون نسبة الـ25% المتبقية مملوكة لمؤسسات رياضية غير ربحية تضم أعضاء كل نادٍ.

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وتقوم إستراتيجية التحول التي سيتم الكشف عنها في وقت لاحق، على 3 أهداف رئيسية هي، تعزيز تنافسية الدوري السعودي وحضوره على المستوى العالمي، وتحقيق النمو المستدام للدوري على المدى الطويل، والوصول بالدوري السعودي ليكون ضمن أقوى 10 دوريات في العالم، بحسب ما أعلنته الرابطة.

الدوري السعودي الأكثر جذبًا

وقال الرئيس التنفيذي المكلف لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، سعد اللذيذ: “لدى الدوري السعودي فرصة رائعة للمساعدة في تحقيق طموحات البلاد في كرة القدم، اعتبارًا من الموسم المقبل سيكون الدوري السعودي الأكثر جذبًا وتنافسية، الإستراتيجية الجديدة ستساهم أيضًا بتعزيز دوري رابطة أندية الدوري السعودي للمحترفين في دعم وتطوير الأندية”.

بحسب “بلومبرغ”، يدرس دوري المحترفين السعودي خيارات لصفقات البث الجديدة وشراكات مع شركات الملكية الخاصة بهدف تعزيز جاذبية البطولة، في الوقت الذي تسعى المملكة للتحول إلى قوة مؤثرة في عالم الرياضة الاحترافية.

مسارات رئيسية

تقوم الإستراتيجية على 3 مسارات رئيسية، الأول منها تطوير العمل الإداري لكرة القدم في الأندية، وذلك من خلال استحداث وحدة متخصصة في الرابطة، تستهدف تعزيز الخبرات التقنية والفنية للكوادر في الأندية الرياضية، ومتابعة الامتثال لمعايير الرخص المحلية والآسيوية، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية المطبقة في هذا المجال.

فيما يشمل المسار الثاني، تنفيذ برنامج “استقطاب نخبة اللاعبين”، والذي يهدف إلى رفع القيمة التجارية للدوري السعودي للمحترفين، وزيادة مستوى التنافسية، وجذب المستثمرين، إضافة إلى المساهمة في رفع مستويات اللاعبين السعوديين الشباب، وبناء جيل مميز في لعبة كرة القدم، من خلال الاحتكاك بأبرز النجوم العالميين.

استقطاب النخبة

وقررت رابطة الدوري السعودي، تعيين مايكل إيمينالو مديرًا لكرة القدم في الرابطة، وسيتولى مهام الإشراف على برنامج “استقطاب نخبة اللاعبين”، من خلال التنسيق مع الأندية لتحديد متطلباتهم واحتياجاتهم الفنية، بالإضافة إلى مسؤوليته عن توفير نهج مركزي لعمليات الانتقالات.

إيمينالو قال لحساب الرابطة على “تويتر”: “أنا حقيقة معجب بالرؤية والمجهود الذي تم بذله في هذا المشروع الكروي حتى الآن، أظن أنه سيكون عنصر تحفيز وتطوير للقطاع الكروي بأكمله، وأعتقد أن الدوري السعودي يقدم فرصة جديدة أولًا وقبل كل شيء للصناعة الكروية بأكملها، وأعتقد أنه سيخلق سبلًا للمنافسة الجيدة ولتطوير المواهب الشابة”.

ارتفاع القيمة التجارية للدوري

أما المسار الثالث، فيختص بتنظيم أعمار اللاعبين السعوديين المشاركين في الدوري السعودي، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك من خلال تخفيض الحد الأدنى لأعمار اللاعبين المشاركين في الدوري من 18 عامًا إلى 16 عامًا في الموسم المقبل 2023/ 2024، على أن يتم تخفيض أعداد اللاعبين المسجلين في الفريق الأول، ليصبح 25 لاعبًا بدلًا عن 35 لاعبًا، وتعويض ذلك بوجود 10 لاعبين تحت سن 21 عامًا في موسم 2025/ 2026.

ويتوقع تحقيق 4 نتائج من هذه الإستراتيجية، وهي زيادة الإيرادات للدوري، والأندية من حقوق البث حول العالم، وارتفاع القيمة التجارية للدوري السعودي وجذب المستثمرين، وامتثال جميع الأندية لمعايير نظام اللعب المالي النظيف ومعايير الرخص المحلية والآسيوية، وتنظيم عملية استقطاب وانتقال اللاعبين إلى الدوري السعودي وفق سياسات محددة ومدروسة.

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