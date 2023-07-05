Icon

المرور توضح الإجراء المتبع لمعرفة مخالفات السيارة بعد وفاة مالكها Icon “الصناعات الكهربائية” تقر تعديل توصيتها بشأن تجزئة القيمة الاسمية Icon خطوات حجز موعد لترخيص سلاح عبر أبشر Icon شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف شاغرة Icon وظائف شاغرة لدى مصرف الراجحي Icon وزير الرياضة يصل الجزائر لحضور افتتاح دورة الألعاب العربية Icon سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 8 مناطق Icon المملكة هي من حملت على عاتقها رسالة حوار الحضارات Icon سكني توضح مميزات خدمة التسجيل في قائمة الانتظار Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تبدأ بالدخول إلى أبشر أفراد ثم مواعيد

خطوات حجز موعد لترخيص سلاح عبر أبشر

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ صباحاً
خطوات حجز موعد لترخيص سلاح عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الأمن العام عن خطوات حجز موعد لترخيص سلاح من خلال منصة أبشر.

ونشر الحساب الرسمي للأمن العام  بموقع “تويتر” إنفوجرافيك، يوضح  خطوات حجز ترخيص سلاح عبر منصة أبشر كالتالي:

قد يهمّك أيضاً
إقبال كبير على المتنزهات والمواقع السياحية بالباحة

إقبال كبير على المتنزهات والمواقع السياحية بالباحة

50% من أطباء مستشفيات فرنسا يضربون عن العمل

50% من أطباء مستشفيات فرنسا يضربون عن العمل

خطوات حجز موعد لترخيص سلاح

– الدخول إلى أبشر أفراد.

– اختيار مواعيد.

– اختيار الأسلحة والمتفجرات.

– الانتقال إلى خدمة المواعيد.

– اختيار حجز موعد جديد.

– اختيار الخدمة والمنطقة.

– اختيار الفرع.

– تحديد موعد الحجز.

– أخيرًا يتم تأكيد حجز الموعد.

وكان الأمن العام قد دعا إلى ترخيص السلاح قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية، بتاريخ 30 /12/ 1444 هـ.

عقوبة حيازة سلاح دون ترخيص

كانت النيابة العامة قد أكدت، في وقت سابق، أن حيازة الأسلحة النارية والذخائر، بدون ترخيص جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن.

ولفتت النيابة العامة، إلى أن حيازة السلاح بدون ترخيص عقوبته السجن مدة تصل إلى 18 شهرًا، مشيرةً إلى أن هذه العقوبة منصوص عليها في المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إنريكي يقترب من قيادة باريس سان جيرمان
الرياضة

إنريكي يقترب من قيادة باريس سان جيرمان

الرياضة
انفجار مصنع صواريخ في أنقرة وسقوط 5 قتلى
العالم

انفجار مصنع صواريخ في أنقرة وسقوط 5...

العالم
وظائف شاغرة في الخطوط الجوية القطرية
وظائف

وظائف شاغرة في الخطوط الجوية القطرية

وظائف
بأمر الملك سلمان.. تعيين نزار العلولا مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء
السعودية اليوم

بأمر الملك سلمان.. تعيين نزار العلولا مستشارًا...

السعودية اليوم
دفعة قوية لأسعار النفط بعد قرار السعودية بتمديد الخفض الطوعي
السوق

دفعة قوية لأسعار النفط بعد قرار السعودية...

السوق
بلينكن يحاول رأب الصدع الأمريكي في المنطقة بزيارته للسعودية
تقارير

بلينكن يحاول رأب الصدع الأمريكي في المنطقة...

تقارير
معرض رحلة الكتابة والخط دروب الروح بمستشفى عرقة
السعودية اليوم

معرض رحلة الكتابة والخط دروب الروح بمستشفى...

السعودية اليوم
تفاصيل المخطط الزمني واستعدادات الحج لعام 1445هـ
السعودية اليوم

تفاصيل المخطط الزمني واستعدادات الحج لعام 1445هـ

السعودية اليوم