خطوات حجز موعد لترخيص سلاح عبر أبشر

كشف الأمن العام عن خطوات حجز موعد لترخيص سلاح من خلال منصة أبشر.

ونشر الحساب الرسمي للأمن العام بموقع “تويتر” إنفوجرافيك، يوضح خطوات حجز ترخيص سلاح عبر منصة أبشر كالتالي:

خطوات حجز موعد لترخيص سلاح

– الدخول إلى أبشر أفراد.

– اختيار مواعيد.

– اختيار الأسلحة والمتفجرات.

– الانتقال إلى خدمة المواعيد.

– اختيار حجز موعد جديد.

– اختيار الخدمة والمنطقة.

– اختيار الفرع.

– تحديد موعد الحجز.

– أخيرًا يتم تأكيد حجز الموعد.

وكان الأمن العام قد دعا إلى ترخيص السلاح قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية، بتاريخ 30 /12/ 1444 هـ.

عقوبة حيازة سلاح دون ترخيص

كانت النيابة العامة قد أكدت، في وقت سابق، أن حيازة الأسلحة النارية والذخائر، بدون ترخيص جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن.

ولفتت النيابة العامة، إلى أن حيازة السلاح بدون ترخيص عقوبته السجن مدة تصل إلى 18 شهرًا، مشيرةً إلى أن هذه العقوبة منصوص عليها في المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر.