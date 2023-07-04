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تجميل تطبيق جسر

خطوات سداد رسوم عبور جسر الملك فهد إلكترونيًا

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٦ مساءً
خطوات سداد رسوم عبور جسر الملك فهد إلكترونيًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن دفع رسوم عبور جسر الملك فهد إلكترونيًّا؛ وذلك لتفادي الانتظار عند البوابات.

خطوات دفع رسوم عبور جسر الملك فهد

وقدمت المؤسسة عبر حسابها على موقع “تويتر”، خطوات تفعيل خدمات دفع رسوم عبور جسر الملك فهد إلكترونيًا والتي تشمل:

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1- خطوات تفعيل الدفع الإلكتروني عبر خدمة برق لدخول جسر الملك فهد:

– الدخول إلى تطبيق جسر.
– اختيار مركباتي من الصفحة الرئيسية.
– الضغط على إضافة مركبة.
– تحديد بلد المركبة.
– تحديد نوع المركبة.
– تعبئة بيانات المركبة.
– شحن رسوم العبور من خلال وسائل الدفع المتاحة.
– عقب ذلك، يتم فتح بوابة العبور تلقائيًا من خلال قراءة لوحة المركبة.

2- خطوات تفعيل الدفع الإلكتروني عبر خدمة يسر:

– الدخول إلى تطبيق جسر.
– الضغط على خانة شراء تذكرة عبور لمرة واحدة.
– تسجيل رقم الجوال.
-تحديد نوع الرحلة.
– اختيار فئة المركبة.
– إتمام عملية الدفع عبر الوسائل المتاحة.
– عند الوصول لبوابة الوصول يتم مسح الباركود عند المكان المخصص لفتح بوابة العبور.

خدمة الرمز السريع

3- خطوات تفعيل الدفع الإلكتروني عبر خدمة الرمز السريع:

– الدخول إلى تطبيق جسر.
– الضغط على إضافة مبلغ وإتمام عملية الدفع عبر الوسائل المتاحة.
– عند الوصول لبوابة الوصول يتم مسح الباركود عند المكان المخصص لفتح بوابة العبور.

4- خطوات تفعيل خدمة تسهيل:

– شراء شريحة تسهيل من بوابات الوصول أو مركز خدمة العملاء.
– إلصاق الشريحة على الزجاج الأمامي للسيارة.
-ويتم تعبئة الشريحة من محفظة تطبيق جسر.

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