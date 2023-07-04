Icon

خطوات لحل مشكلة نفاد مساحة التخزين على الآيفون Icon الخارجية: المنطقة المغمورة المقسومة تملكها السعودية والكويت فقط Icon مواعيد الالتحاق بالجامعات السعودية للعام الجامعي القادم Icon إلزام شركات العملات المشفرة بالحصول على ترخيص في جنوب إفريقيا Icon ميتا توجه الضربة القاضية لـ تويتر بإطلاق منافس جديد Icon السديس يدشن المعرض الإثرائي بمكتبة الحرم المكي الشريف Icon موريتانيا تعلن تشكيلًا حكوميًّا جديدًا Icon سداسية الزمالك ضد المقاولون تصعد به لنصف نهائي كأس مصر Icon الأهلي إسناد تعلن عن 120 وظيفة بكافة المناطق Icon هزة أرضية بقوة 4.9 درجات تضرب روسيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
بعد رفض أبل تضمين هواتفها ميزة إضافة بطاقة ذاكرة

خطوات لحل مشكلة نفاد مساحة التخزين على الآيفون

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٤ مساءً
خطوات لحل مشكلة نفاد مساحة التخزين على الآيفون
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يعد امتلاء الذاكرة ونفاد مساحة التخزين من أكثر المشاكل المزعجة التي تواجه مستخدمي الآيفون، لاسيما مع رفض أبل تضمين هواتفها ميزة إضافة بطاقة ذاكرة.

ولحسن الحظ هناك طرق يمكن اتباعها لتحرير مساحة إضافية في هواتف الآيفون.

قد يهمّك أيضاً
الأهلي يستعد للتفاوض مع ألكانتارا

الأهلي يستعد للتفاوض مع ألكانتارا

فرنسا تنشر 45 ألف شرطي وعربات مدرعة وسط استمرار الاحتجاجات

فرنسا تنشر 45 ألف شرطي وعربات مدرعة وسط استمرار الاحتجاجات

حل مشكلة التخزين على آيفون

ومن المسببات الرئيسية لنفاد مساحة التخزين هو أن جهاز الآيفون يخزن كل رسالة ترسلها وتستقبلها وبالتالي ملء الهاتف بمحتويات غير ضرورية. ولحل تلك المشكلة يجب اتباع الخطوات التالية:

1- فتح تطبيق الإعدادات والانتقال إلى الرسائل.

2- ينقر على الرمز وقم بالتمرير خلال القسم الفرعي حتى ترى محفوظات الرسائل.

3- عند النقر فوق الاحتفاظ بالرسائل، سيتم تقديم ثلاثة خيارات لك: 30 يومًا، أو سنة واحدة، أو إلى الأبد، للاحتفاظ برسائلك.

4- لديك خيار تحديد الإعداد إلى الأبد، ولكن يمكنك أيضًا اختيار مدة مختلفة تتوافق بشكل أكبر مع تفضيلاتك.

5- عند تحديد المدة، ستظهر نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت ترغب في حذف الرسائل السابقة.

6- لإنشاء مساحة أكبر ومنع الرسوم الإضافية للتخزين، ما عليك سوى النقر على زر حذف. يمكن عكس هذه التعديلات متى شئت.

7- يجب على مستخدمي WhatsApp الذين يمتلكون iPhone توخي الحذر لأن التطبيق يميل إلى إضافة مرفقات زائدة إلى جهازك دون علمك أو موافقتك.

8- ما لم يتم تحديد خلاف ذلك، سيحتفظ التطبيق تلقائيًّا بأي صور ومقاطع فيديو ومذكرات صوتية لديك.

9- لإجراء هذا التعديل، ستحتاج إلى الوصول إلى الإعدادات. بمجرد الوصول إلى هناك، يجب عليك تحديد موقع خيار التخزين والبيانات وتحديده.

10- من هناك، انتقل إلى ميزة إدارة التخزين، حيث يمكنك فحص المرفقات وإزالتها على أساس فردي.

11- لتحديد سعة التخزين المتبقية على جهاز iPhone الخاص بك، انتقل إلى تطبيق الإعدادات، وانتقل إلى القسم العام، وحدد الخيار المسمى تخزين iPhone.

12- من خلال تحليل الإعداد، يمكنك تحديد مقدار التخزين المستخدم وتحديد التطبيقات المحددة التي تستهلك أكبر مساحة.

13- ستساعدك هذه المعلومات في تحديد الملفات أو البرامج التي قد تفكر في حذفها.

14- إحدى الطرق الفعالة لإنشاء سعة تخزين إضافية هي حذف الصور المكررة. ولإزالة الصور المكررة، قم بالوصول إلى تطبيق الصور وانتقل إلى قسم “الألبومات”.

15- ضمن فئة “الأدوات المساعدة”، حدد “التكرارات” وانتقل إلى النقر فوق “دمج” للصور المختارة التي تحتاج إلى حذفها.

16- لإزالة العناصر المكررة على الفور، اتبع الخطوات التالية: في المرحلة الأخيرة، حدد موقع النقاط الثلاث الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة. ثم حدد الخيار تحديد الكل لدمج جميع الإدخالات المكررة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقبال أفواج الحجاج القادمين من الخارج عبر منفذ حالة عمار
السعودية اليوم

استقبال أفواج الحجاج القادمين من الخارج عبر...

السعودية اليوم
اللقطات الأولى لوزير الدفاع الروسي بعد أحداث تمرد فاغنر
العالم

اللقطات الأولى لوزير الدفاع الروسي بعد أحداث...

العالم
ديلغادو يقترب من كورينثيانز
آخر الاخبار

ديلغادو يقترب من كورينثيانز

آخر الاخبار
ولي العهد يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي في جدة
السعودية اليوم

ولي العهد يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي في...

السعودية اليوم
النصر يسعى للتعاقد مع ساؤول نيجويز
آخر الاخبار

النصر يسعى للتعاقد مع ساؤول نيجويز

آخر الاخبار
ضبط 6 مخالفين لبيعهم حطبًا وفحمًا محليين
أخبار أمنية

ضبط 6 مخالفين لبيعهم حطبًا وفحمًا محليين

أخبار أمنية
تدهور صحة نجل القذافي ونقله للمستشفى بلبنان
مشاهير

تدهور صحة نجل القذافي ونقله للمستشفى بلبنان

مشاهير
فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من 1300 مريض في الكاميرون وكينيا
السعودية اليوم

فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من...

السعودية اليوم