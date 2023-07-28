خطوة تفصل ساديو ماني عن الانتقال للنصر

أصبح نجم بايرن ميونيخ ومنتخب السنغال، ساديو ماني قريبًا للغاية من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يقترب من حسم الصفقة

وأشار خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن إدارة نادي النصر تستعد لتقديم عرض بقيمة 37 مليون يورو إلى بايرن ميونيخ، للتعاقد مع ساديو ماني.

وأضاف فابريزيو رومانو: “النصر يثق للغاية بشأن إتمام الصفقة، بعدما وصلت المحادثات إلى المراحل النهائية بين الطرفين، كما أن وكيل ساديو ماني يتفاوض حاليًا على شروط العقد مع مسؤولي النادي السعودي”.

وانتقل ماني إلى صفوف بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2022، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، ما أثار الجدل بشأن مستقبله.

ساديو ماني في قائمة النصر

وأكدت تقارير مؤخرًا، أن نادي النصر وضع اسم ساديو ماني في قائمة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على أن يلتحق بالمعسكر بعد توقيعه رسميًا.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشواره في كأس الملك سلمان للأندية العربية، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، بمواجهة الشباب على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.