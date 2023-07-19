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لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد

خطوة تفصل فابينيو عن الانتقال للاتحاد

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٧ مساءً
خطوة تفصل فابينيو عن الانتقال للاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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أصبح نجم ليفربول، البرازيلي الدولي فابينيو قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي.

الاتحاد يتفق مع فابينيو

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، أن فابينيو على بُعد خطوة واحدة من الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مشددًا على أن الإعلان عن إتمام الصفقة مجرد وقت قليل.

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فابينيو
تصميم للاعب بقميص الاتحاد – المصدر @RudyGaletti

ولفت رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن نادي الاتحاد توصل إلى اتفاق كامل مع فابينيو، والآن ليفربول على وشك قبول العرض المقدم إليه من العميد.

وأشارت تقارير مؤخرًا، إلى أن إدارة نادي الاتحاد دخلت في مفاوضات مع ليفربول طوال الأيام الماضية، للاتفاق على تفاصيل الأقساط وشروط الدفع، بعدما تقدمت بعرض رسمي وصلت قيمته إلى 40 مليون جنيه إسترليني.

نجم ليفربول فابينيو
النجم البرازيلي

استعدادات الاتحاد للموسم الجديد

ونجح الاتحاد في التعاقد مع 3 صفقات عالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي من ريال مدريد وتشيلسي، بالإضافة إلى البرتغالي جواو فيليبي “جوتا”.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث يخوض معسكرًا في الطائف، تمهيدًا لبدء مشواره في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي ستنطلق نهاية الشهر الجاري في السعودية.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

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