خطوة تُقرب راموس من دوري روشن

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تُخيم حالة من الغموض على مستقبل المدافع الإسباني سيرجيو راموس في الموسم الرياضي الجديد، بعد رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.
وانتهى عقد راموس صاحب الـ37 عامًا مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، وأعلنت الإدارة عن رحيله رسميًا؛ بعدما قضى موسمين في صفوف الفريق، وشارك خلالهم في 58 مباراة، وسجل 6 أهداف.
وكان المدافع الإسباني قريبًا من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هذا الصيف، إلا أن طلباته المادية تسببت في عرقلة الصفقة، ليظل بدون نادٍ حتى الآن، وسط حالة من الغموض على مستقبله.
وأكد موقع diariogol، اليوم الأربعاء، أن راموس تلقى عروضًا من دوري روشن السعودي والدوري الأمريكي، إلا أن خياره المفضل هو العودة إلى الدوري الإسباني الممتاز من بوابة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية.
وأشار الموقع العالمي، إلى أن المدافع الإسباني مستعد لتخفيض راتبه من أجل العودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية، وينتظر مكالمة من الإدارة لحسم الأمر، ولكن رئيس النادي؛ شدد على عدم حاجة الفريق إليه حاليًا.
وشدد diariogol، على أن العرض المقدم للمدافع الإسباني من دوري روشن السعودي هو الأفضل له من الناحية المادية، حيث إنه سيحصل على راتب أعلى مما كان يحصل عليه في باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأضاف الموقع، أن راموس لم يحسم موقفه سواء باللعب في دوري روشن السعودي الذي نجح في ضم العدد من النجوم العالميين، أو الانتقال إلى الدوري الأمريكي، حيث تلقى عرضين من لوس أنجلوس جالاكسي وإنتر ميامي الذي تعاقد مع ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس.