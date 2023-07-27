خطوة تُقرب فابينيو من الاتحاد

اقترب نادي الاتحاد من حسم صفقة نجم ليفربول، البرازيلي فابينيو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فابينيو يقترب من الاتحاد

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، أن ليفربول ينتظر الاتحاد لإرسال جميع الوثائق الرسمية والتحقق منها، لإعطاء الضوء الأخضر لإنهاء صفقة فابينيو.

كما ذكر الصحافي بجريدة “تايمز” البريطانية، بأول جويس، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “لن يسافر فابينيو مع ليفربول إلى سنغافورة.. وصفقة انتقاله إلى الاتحاد تتطور إلى الأمام.. جميع الأطراف تلتزم بإتمامها”.

عودة المفاوضات

وكان جويس، قد أكد بالأمس أن المفاوضات بين ليفربول والاتحاد عادت إلى مسارها الصحيح، وتجددت المحادثات بين الأطراف، بعدما كانت قد وصلت لطريق مسدود نتيجة اختلاف الناديين على شروط الدفع.

وأضاف الصحافي بجريدة “تايمز” البريطانية عبر “تويتر”: ” بدأت المحادثات مرة أخرى، مع توقعات عالية بإتمام صفقة فابينيو، حيث كان الاتحاد يعرض 34 مليون إسترليني، بجانب 4 ملايين متغيرات، إلا أنه رفع عرضه إلى 40 مليونًا”.

الاتحاد يبدأ الموسم

على الجانب الآخر، يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات الموسم الرياضي الجديد، مساء اليوم الخميس، بمواجهة الترجي التونسي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.