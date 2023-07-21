خطيب المسجد الحرام: حاسبوا أنفسكم ولا توافقوا شهوات النفس ورغباتها

حث خطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ياسر الدوسري المصلين على محاسبة أنفسهم والتوقف عن شهوات النفس ورغباتها، والحرص على تقوى الله.

استقبال العام الهجري

وودع الدوسري في خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، العام الهجري المنصرم، بكل ما به من صراعات، داعيًا المصلين للتزود من الطاعات وتقوى الله، قائلًا: ها نحن قد ودعنا عامًا تقضت ساعاته صراعات، وقضت أوقاته تباعًا وكأنها طيف خيال، وفي استقبال عام هجري آخر تذكرة للمتدبرين، وعبرة للمتفكرين.

وتابع: اتقوا الله ولتنظر كل نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، فحق على كل مكلف عاقل، مؤمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه، ومراجعة وتقييم مساره في ماضيه وحاضره، فالفرص تفوت والأجل موقوت والإقامة محدودة والأيام معدودة.

تقويم النفس

ودعا خطيب المسجد الحرام إلى ضرورة الإلمام بعيوب النفس سبيل لتزكيتها وتطهيرها من الذنوب، قائلًا: إن هلاك القلب في الإهمال وترك المحاسبة والاستسهال موافقة النفس واتباع هواها، فإن هذا يقود به إلى الهلاك هذا هو حال أهل الغرور يغمض عينيه عن العواقب ويتكل على العفو، فإذا جعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها، مشيرًا إلى أن النفس خلقت أمارة بالسوء وقد أمر العبد بتقويمها وتذكيتها وأن يقودها إلى عبادة ربها، فإن أهملها وأغفلها جنحت وإن أقومها استقامت، منوهًا بأن محاسبة النفس وردعها تكون قبل العمل وبعده.

فيديو | خطيب المسجد الحرام ياسر الدوسري: محاسبة النفس وردعها تكون قبل العمل وبعده #الإخبارية pic.twitter.com/ijeWDLj216 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 21, 2023

فيديو | خطيب المسجد الحرام ياسر الدوسري: الإلمام بعيوب النفس سبيل لتزكيتها وتطهيرها من الذنوب #الإخبارية pic.twitter.com/iRhAWMWyni — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 21, 2023