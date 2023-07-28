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أكد أن تقوى الله مفتاح بركة السماء والأرض

خطيب المسجد النبوي: عام الهجرة عز الإسلام وفجر الأمة الساطع

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
خطيب المسجد النبوي: عام الهجرة عز الإسلام وفجر الأمة الساطع
المواطن - فريق التحرير

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أكد خطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي، أن عام الهجرة عزُّ الإسلام وفجر الأمة الساطع.

وتحدث الحذيفي خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي عن فضل صيام يوم عاشوراء، مؤكدًا أنه يوم عظيم من أيام الله نجى الله فيه كليمه موسى عليه السلام، وأغرق فرعون ومن معه، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة من هجرته الميمونة وجدهم يصومونه فذلك في يوم عاشوراء من السنة التي تلي قدومه الى المدينة.

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ولفت خطيب المسجد النبوي، إلى أن تقوى الله مفتاح بركة السماء والأرض، فالتقوى ميزان الكرامة، ومجمل الفضائل، ومفتاح البركة، ومطية السائرين إلى رب العالمين.

 

 

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