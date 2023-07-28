خطيب المسجد النبوي: عام الهجرة عز الإسلام وفجر الأمة الساطع

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أكد خطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي، أن عام الهجرة عزُّ الإسلام وفجر الأمة الساطع.
وتحدث الحذيفي خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي عن فضل صيام يوم عاشوراء، مؤكدًا أنه يوم عظيم من أيام الله نجى الله فيه كليمه موسى عليه السلام، وأغرق فرعون ومن معه، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة من هجرته الميمونة وجدهم يصومونه فذلك في يوم عاشوراء من السنة التي تلي قدومه الى المدينة.
ولفت خطيب المسجد النبوي، إلى أن تقوى الله مفتاح بركة السماء والأرض، فالتقوى ميزان الكرامة، ومجمل الفضائل، ومفتاح البركة، ومطية السائرين إلى رب العالمين.
فيديو | خطيب المسجد النبوي أحمد الحذيفي: عاشوراء .. يوم عظيم من أيام الله#الإخبارية pic.twitter.com/Ir74oljQxZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 28, 2023
فيديو | خطيب المسجد النبوي أحمد الحذيفي: عام الهجرة عزُّ الإسلام وفجر الأمة الساطع#الإخبارية pic.twitter.com/oLFDWWsM2p
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 28, 2023
فيديو | خطيب المسجد النبوي أحمد الحذيفي: تقوى الله مفتاح بركة السماء والأرض#الإخبارية pic.twitter.com/9xujuOIlNo
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 28, 2023