Icon

الهلال يبحث عن بديل لصفقة ميتروفيتش Icon خلال أسبوع.. ضبط 13 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل Icon سانت ماكسيمين مودعًا نيوكاسل: سأكون أكبر مشجع للنادي Icon إشارة لا تخطئها عين عن المكانة التي تحتلها السعودية بلا منازع حالياً Icon ماركينيوس يحسم موقفه من عرض النصر Icon البايرن يعلن غياب ساديو ماني بسبب مفاوضات النصر Icon القبض على 5 أشخاص لترويجهم المخدرات وبحوزتهم أسلحة وذخيرة Icon إحباط تهريب 97 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازان Icon فرانك كيسي يسعى للعب في دوري روشن Icon إشادة بأداء نادي الشباب ضد النصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بينهم 9 متورطين في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف

خلال أسبوع.. ضبط 13 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ مساءً
خلال أسبوع.. ضبط 13 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 2 حتى 8 / 1 / 1445هـ، الموافق 20 حتى 26 / 7 / 2023م عن النتائج التالية:

الحملات الميدانية المشتركة

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (13308) مخالفين، منهم (7725) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3427) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2156) مخالفًا لنظام العمل.

قد يهمّك أيضاً
خطاب الكراهية الدينية يؤصل زعزعة الاستقرار الاجتماعي

خطاب الكراهية الدينية يؤصل زعزعة الاستقرار الاجتماعي

أب يهشم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من الحر

أب يهشم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من الحر

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (572) شخصًا، (62%) منهم يمنيو الجنسية، و(37%) إثيوبيو الجنسية، و(1%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (58) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

جرائم موجبة للتوقيف

ثالثًا: تم ضبط (9) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (36953) وافداً مخالفًا، منهم (30660) رجلاً، و(6293) امرأة.

خامسًا: تم إحالة (30701) مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2155) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10205) مخالفين.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم