خماسية سيلتا فيغو تهدد مسيرة نواف العقيدي مع النصر

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يبدو أن خماسية سيلتا فيغو في شباك الحارس نواف العقيدي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنصر، أمس قد تهدد مسيرته واللعب أساسيًا مع الفريق الكروي الأول في الموسم الجديد.
وعبر “تويتر” طالبت جماهير النصر إدارة مسلي آل معمر بضم حارس آخر بديل عن العقيدي قائلين بأنه من الأفضل أن يكون حارسًا أجنبيًا بسبب اللاعبين الكبار والعالميين الذين قدموا إلى الدوري السعودي للمحترفين في معظم أندية دوري روشن.
وفي سياق آخر، يبدو أن صفقة انتقال الحارس الإسباني دافيد دي خيا إلى صفوف فريق النصر قد تكون مهددة بالفشل بسبب المطالب المالية للحارس الإسباني.
وقالت تقارير: إن الحارس الإسباني طلب نيل 40 مليون دولار أمريكي في موسمين من النصر مما جعل أصفر الرياض يفكر في التراجع عن الصفقة بسبب المطالب المالية المبالغ فيها.
وربما يتجه المدرب البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر للتعاقد مع حارس نادي شاختار الأوكراني، أناتولي تروبين.