خمسة تغييرات أساسية أجراها إيلون ماسك على تويتر منذ امتلاكه

شهدت منصة تويتر، عدة تغييرات أساسية خلال الأشهر الأخيرة بخاصة منذ أن استكمل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عملية شراء المنصة، وكان آخرها الشعار الجديد للمنصة المتمثل في حرف إكس (X) بخلفية سوداء، ليحل مكان الشعار المعروف “العصفور الأزرق”.

وفي عام 2011، قال بيز ستون، مؤسس منصة “ تويتر “: إنه اختار هذا الاسم للعصفور كإشادة بأسطورة كرة السلة الأمريكي لاري بيرد.

وأعرب مستخدمون لتويتر عن أسفهم لتغيير الشعار الأيقوني، ومن هؤلاء مصمم الشعار نفسه في 2012، مارتن غراسر.

تغييرات إيلون ماسك في تويتر

ومنذ أن اشترى ماسك تويتر في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022، غيرت الشركة اسمها التجاري إلى إكس كورب (X Corp)، إضافة إلى تغييرات أخرى غيرت من تجربة المستخدمين للمنصة.

تغيير شعار المنصة إلى حرف إكس X. تحديد عدد التغريدات المسموح رؤيتها خلال اليوم. فرض رسوم مقابل العلامة الزرقاء تحديد عدد التغريدات المسموح رؤيتها خلال اليوم تغيير ألوان علامات التوثيق (ذهبي- فضي- أزرق).

تغيير كبير يشهده تويتر

يبدو أن تغيير علامة تويتر تعد خطوة أولى على طريق تنفيذ وعد ماسك بتغيير اسم المنصة وشعارها، وتحت قيادة ماسك الصاخبة للمنصة منذ أن اشتراها في أكتوبر الماضي، وقد غيّرت الشركة اسم أعمالها إلى “إكس كورب” بما يعكس رؤية الملياردير لتطوير تطبيق فائق على غرار تطبيق “وي تشات” الصيني.

تحدثت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر، عن تغيير العلامة التجارية، وقالت: إن X ستكون المنصة التي يمكنها تقديم كل شيء. وكتب ياكارينو: “X هي الحالة المستقبلية للتفاعل غير المحدود، الذي سيتمحور حول الصوت والفيديو والرسائل والمدفوعات والخدمات المصرفية، مما يؤدي إلى إنشاء سوق عالمي للأفكار والسلع والخدمات والفرص”.

خسارة بالمليارات

لفت خبراء ومحللون إلى أن إقدام ماسك، على تغيير شعار منصة تويتر قد أفقد علامتها التجارية ما بين 4 مليارات، ومن المقرر أن تصل إلى 20 مليار دولار، بحسب تقرير لوكالة “بلومبرغ”.

وأوضح ستيف سوسي، مدير الاتصال في شركة “Siegel+Gale” العالمية المتخصصة في إستراتيجيات العلامات التجارية، أن خسارة كبيرة قد تحل شركة تويتر من قرار ماسك الأخير، خصوصا وأنها استغرقت 15 عامًا لكسب هذا القدر من الأسهم في جميع أنحاء العالم.

كما قال تود إروين، مؤسس وكالة العلامات التجارية Fazer، على أن تويتر هي واحدة من أكثر العلامات التجارية شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مستشهدًا بانتشار رمز الطائر الأزرق في جميع أنحاء العالم إلى جانب شعارات منصات التواصل الكبرى “فيسبوك” و”إنستجرام”.