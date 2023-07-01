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يعمل بالنادي منذ 4 سنوات

خوان دوكي مديرًا للإدارة الطبية في الهلال

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٥ مساءً
خوان دوكي مديرًا للإدارة الطبية في الهلال
المواطن - فريق التحرير

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كشف نادي الهلال، مساء اليوم السبت، عن تعيين الطبيب الإسباني خوان ديفيد دوكي، مديرًا للإدارة الطبية بالنادي بمختلف الألعاب والفئات.

ترقية خوان دوكي

وأشار النادي عبر حسابه على موقع “تويتر”، إلى أن الإدارة قررت ترقية خوان دوكي، ليشغل منصب مدير الإدارة الطبية، ويتولى مهام الإشراف على الطواقم الطبية لفرق النادي وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة.

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ويملك خوان دوكي مسيرة حافلة في مجاله، حيث إنه يحمل شهادة الطب الرياضي من جامعة برشلونة، وعمل في ناديي فياريال وجيرونا الإسبانيين، وأكاديمية أسباير، بجانب عمله طبيبًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأربعة مواسم الماضية.

خوان دوكي
خوان دوكي – المصدر @Alhilal_FC

خوان خيمينيز طبيبًا للفريق

كما أعلن نادي الهلال عن تعيين الطبيب الإسباني خوان خوسيه خيمينيز، طبيبًا للفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى الاستعانة بالإيطالي دييغو مانتوفاني ليعمل أخصائيًا للعلاج في الفريق الأول أيضًا.

وأوضح الهلال، أن خوان خيمينيز متخصصًا في الطب الرياضي والتغذية الرياضية والعلاج، وعمل مدير الطاقم الطبي في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، مدير الطاقم الطبي في نادي إشبيلية، وعضو مجلس خبراء الطب في الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”.

طبيب الهلال خوان خيمينيز
خوان خيمينيز – المصدر @Alhilal_FC

ويُعد مانتوفاني أستاذًا في تخصص العلاج الطبيعي من جامعة يونيكاميل في روما، ويحمل درجة الماجستير في العلاج الطبيعي والعلاج وتقويم العظام من جامعة ميلانو، وحاصل على دبلوم مزدوج في العلاج الطبيعي من جامعة بولونيا وجامعة ساوباولو.

وعمل دييغو مانتوفاني مديرًا لأخصائيي العلاج الطبيعي في نادي سبارتك موسكو الروسي، بالإضافة إلى عمله أخصائي العلاج الطبيعي في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

مانتوفاني
مانتوفاني – المصدر @Alhilal_FC

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