Icon

جامعة نجران تعلن مواعيد القبول لعام 1445 Icon ضبط 53 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع Icon لقطات لطواف الوداع بتقنية التصوير السريع Icon الهلال يطير إلى النمسا Icon اليوم بداية تقديم كلية الملك فهد الأمنية Icon موعد لقاء منتخب مصر الأولمبي ضد غينيا Icon شاهد.. سحب رعدية على محايل عسير Icon رصد مستودع مخالف لتخزين منتجات تبغ منتهية الصلاحية Icon وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني Icon 13 بطولة تُزين مشوار فابريغاس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
سيقود الفريق لموسم واحد

خورخي جيسوس سابع مدرب يعود للهلال

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ مساءً
خورخي جيسوس سابع مدرب يعود للهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن نادي الهلال عن تعاقده مع المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، ليكون سابع مدرب يعود لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بعد الاستغناء عنه في فترة سابقة.

عودة خورخي جيسوس للهلال

وأنهى نادي الهلال، مساء أمس السبت، إجراءات التعاقد مع خورخي جيسوس، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث وقع على عقد لمدة عام واحد حتى نهاية منافسات موسم 2023\ 2024.

قد يهمّك أيضاً
صفقة حكيم زياش إلى النصر مهددة بعدم الإتمام

صفقة حكيم زياش إلى النصر مهددة بعدم الإتمام

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعلن برنامج الابتعاث الخارجي لحملة الثانوية

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعلن برنامج الابتعاث الخارجي لحملة الثانوية

خورخي جيسوس
جيسوس بعد توقيع العقود – المصدر @Alhilal_FC

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو للمدرب البرتغالي، قال فيه: ” الزمن يمضي، والحياة تتجدد، والتاريخ يكتب ذكريات ومستقبل لم يرو بعد، وللقصة فصول لم تنته، وخورخي خيسوس عاد إلى الهلال”.

وكان خورخي جيسوس صاحب الـ68 عامًا، قد رحل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل 4 سنوات، وتحديدًا منذ إقالته يوم 31 يناير عام 2019، وتولى بعد ذلك تدريب فلامنجو البرازيلي وفنربخشة التركي.

خورخي جيسوس
جيسوس – المصدر @pedromsepulveda

مدربون عادوا للهلال

ويُعد خورخي جيسوس سابع مدرب يعود للهلال، حيث سبق وأعاد النادي 6 مديرين فنيين، وهم؛ البرازيلي كاندينيو، حيث تولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم في عام 1985، وعاد مرة أخرى في موسم 1988\ 1989.

جيسوس
جيسوس – المصدر @RudyGaletti

ودرب البرازيلي أوسكار بيرناردي، الهلال 4 مرات، في 1993، 1995، 1997 و2004، وقاد الروماني إيلي بلاتشي، الفريق 3 مرات، في مواسم 1997\ 1998، 2000\ 2001، و2002\ 2003.

وقام البرازيلي سيباستياو لازاروني، بتدريب الهلال مرتين، في موسم 1992\ 1993، وفي عام 1995، ودرب مواطنه ماركوس باكيتا الفريق بين يوليو 2004 وحتى ديسمبر 2005، وعاد لمدة شهرين في 2007.

وقاد الأرجنتيني رامون دياز، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في موسم 2016\ 2017، ورحل في منتصف موسم 2017\ 2018، ثم عاد منتصف الموسم قبل الماضي، وظل في منصبه لعام ونصف، ليكون خورخي جيسوس آخر العائدين.

رامون دياز
دياز – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الخارجية الأمريكي في الصين الأسبوع المقبل
العالم

وزير الخارجية الأمريكي في الصين الأسبوع المقبل

العالم
توضيح من التأمينات بشأن عودة صاحب المعاش للعمل
السعودية اليوم

توضيح من التأمينات بشأن عودة صاحب المعاش...

السعودية اليوم
تحديث واتس آب يصل أخيرًا لمنع مكالمات المتطفلين
تكنولوجيا

تحديث واتس آب يصل أخيرًا لمنع مكالمات...

تكنولوجيا
20 مليون يورو تُقرب ياسين بونو من النصر
آخر الاخبار

20 مليون يورو تُقرب ياسين بونو من...

آخر الاخبار
متحدث الصحة: وضع الحجاج مطمئن ونوصي باستخدام المظلات
السعودية اليوم

متحدث الصحة: وضع الحجاج مطمئن ونوصي باستخدام...

السعودية اليوم
“إم آي إس” توقع عقداً مع “البلدية والإسكان” بـ 83 مليون ريال
السوق

“إم آي إس” توقع عقداً مع “البلدية...

السوق
العربية للأنابيب تفوز بعقد توريد بقيمة 27 مليون ريال من أرامكو
السوق

العربية للأنابيب تفوز بعقد توريد بقيمة 27...

السوق
كانتي يوافق على عرض الاتحاد
الرياضة

كانتي يوافق على عرض الاتحاد

الرياضة