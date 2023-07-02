أعلن نادي الهلال عن تعاقده مع المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، ليكون سابع مدرب يعود لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بعد الاستغناء عنه في فترة سابقة.

عودة خورخي جيسوس للهلال

وأنهى نادي الهلال، مساء أمس السبت، إجراءات التعاقد مع خورخي جيسوس، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث وقع على عقد لمدة عام واحد حتى نهاية منافسات موسم 2023\ 2024.

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو للمدرب البرتغالي، قال فيه: ” الزمن يمضي، والحياة تتجدد، والتاريخ يكتب ذكريات ومستقبل لم يرو بعد، وللقصة فصول لم تنته، وخورخي خيسوس عاد إلى الهلال”.

وكان خورخي جيسوس صاحب الـ68 عامًا، قد رحل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل 4 سنوات، وتحديدًا منذ إقالته يوم 31 يناير عام 2019، وتولى بعد ذلك تدريب فلامنجو البرازيلي وفنربخشة التركي.

مدربون عادوا للهلال

ويُعد خورخي جيسوس سابع مدرب يعود للهلال، حيث سبق وأعاد النادي 6 مديرين فنيين، وهم؛ البرازيلي كاندينيو، حيث تولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم في عام 1985، وعاد مرة أخرى في موسم 1988\ 1989.

ودرب البرازيلي أوسكار بيرناردي، الهلال 4 مرات، في 1993، 1995، 1997 و2004، وقاد الروماني إيلي بلاتشي، الفريق 3 مرات، في مواسم 1997\ 1998، 2000\ 2001، و2002\ 2003.

وقام البرازيلي سيباستياو لازاروني، بتدريب الهلال مرتين، في موسم 1992\ 1993، وفي عام 1995، ودرب مواطنه ماركوس باكيتا الفريق بين يوليو 2004 وحتى ديسمبر 2005، وعاد لمدة شهرين في 2007.

وقاد الأرجنتيني رامون دياز، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في موسم 2016\ 2017، ورحل في منتصف موسم 2017\ 2018، ثم عاد منتصف الموسم قبل الماضي، وظل في منصبه لعام ونصف، ليكون خورخي جيسوس آخر العائدين.