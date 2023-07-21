Icon

المنافسة: 10 ملايين ريال غرامة لشركة أساءت استغلال وضعها المهيمن Icon العربي يضم عمر السومة حتى 2025 Icon الأهلي يعرض على ماركو سيلفا 40 مليون يورو Icon خورخي خيسوس يطلب ضم حارس مرمى Icon خطيب المسجد النبوي: املؤوا قلوبكم بتعظيم محبة الله Icon المصلون يؤدون صلاة الجمعة الأولى في العام الهجري الجديد بالحرمين الشريفين Icon جدها اغتصبها وأمها تسترت.. تفاصيل صادمة في قضية الطفلة اللبنانية لين Icon الأهلي يُجهز جلسة تصوير تقديم صفقة رياض محرز Icon جمهور الهلال ينتظر ودية الكويت الكويتي Icon موسم مالكوم مع زينيت يبشر جماهير الهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم صفوف الهلال بالموسم الجديد

خورخي خيسوس يطلب ضم حارس مرمى

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٨ مساءً
خورخي خيسوس يطلب ضم حارس مرمى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أبدى المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس، رغبته في حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

خورخي جيسوس يسعى لتدعيم حراسة المرمى

وكان خورخي خيسوس قد عاد لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الصيف، ويطمح في ضم صفقات قوية، لتعويض إخفاقات الموسم الماضي، بعدما حصد الأزرق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين فقط.

قد يهمّك أيضاً
تحذير من المشي هذه الأيام لتفادي الإصابة بضربة الشمس

تحذير من المشي هذه الأيام لتفادي الإصابة بضربة الشمس

نقل بنيامين نتنياهو إلى المستشفى

نقل بنيامين نتنياهو إلى المستشفى

محمد العويس
العويس – المصدر @Alhilal_FC

وأعرب خورخي خيسوس عن عدم اقتناعه بمستوى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله المعيوف ومحمد العويس، وطلب من الإدارة التعاقد مع حارس أجنبي قبل بداية الموسم، وذلك وفقًا لموقع “جول”.

عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @Alhilal_FC

كما أبدى خورخي خيسوس رغبته في التعاقد مع ظهير أيسر مميز، لتدعيم هذا المركز ومساعدة ياسر الشهراني في الموسم الرياضي المقبل، بعدما عانى الفريق في الموسم الماضي خلال فترة غيابه للإصابة.

ياسر الشهراني
الشهراني

استعدادات الهلال للموسم الجديد

على الجانب الآخر، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال معسكرًا في النمسا، ولعب خلاله 4 مباريات ودية، وظهر بشكل مميز فنيًا وبدنيًا، ويستعد لخوض آخر مواجهاته التحضيرية، يوم الأحد المقبل، ضد الكويت الكويتي.

وبدأ الهلال ودياته في معسكر النمسا، بالفوز على فيلدين النمساوي بستة أهداف دون رد، وتجاوز جوريكا السلوفيني بثنائية نظيفة، وتغلب على ولفسبرغر بنتيجة 2\1، قبل أن يخسر ضد دينامو كييف الأوكراني بهدف.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رئيس البرازيل يعترض على التعاقد مع أنشيلوتي!
آخر الاخبار

رئيس البرازيل يعترض على التعاقد مع أنشيلوتي!

آخر الاخبار
رئيس جنوب إفريقيا: اعتقال بوتين خلال قمة بريكس بمثابة إعلان حرب
العالم

رئيس جنوب إفريقيا: اعتقال بوتين خلال قمة...

العالم
أزمة تواجه فريق مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية
الرياضة

أزمة تواجه فريق مانشستر يونايتد في فترة...

الرياضة
الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة...

السعودية اليوم
ألفارو جونزاليس يعرض نفسه على الشباب
الرياضة

ألفارو جونزاليس يعرض نفسه على الشباب

الرياضة
تحديد موعد أولى جلسات محاكمة هانتر بايدن
تقارير

تحديد موعد أولى جلسات محاكمة هانتر بايدن

تقارير
حجاج بيت الله يرفعون أكفهم بالدعاء في أول أيام التشريق
السعودية اليوم

حجاج بيت الله يرفعون أكفهم بالدعاء في...

السعودية اليوم
منفذ جديدة عرعر يودع طلائع الحجاج العراقيين المغادرين
السعودية اليوم

منفذ جديدة عرعر يودع طلائع الحجاج العراقيين...

السعودية اليوم