خورخي خيسوس يطلب ضم حارس مرمى

أبدى المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس، رغبته في حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

خورخي جيسوس يسعى لتدعيم حراسة المرمى

وكان خورخي خيسوس قد عاد لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الصيف، ويطمح في ضم صفقات قوية، لتعويض إخفاقات الموسم الماضي، بعدما حصد الأزرق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين فقط.

وأعرب خورخي خيسوس عن عدم اقتناعه بمستوى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله المعيوف ومحمد العويس، وطلب من الإدارة التعاقد مع حارس أجنبي قبل بداية الموسم، وذلك وفقًا لموقع “جول”.

كما أبدى خورخي خيسوس رغبته في التعاقد مع ظهير أيسر مميز، لتدعيم هذا المركز ومساعدة ياسر الشهراني في الموسم الرياضي المقبل، بعدما عانى الفريق في الموسم الماضي خلال فترة غيابه للإصابة.

استعدادات الهلال للموسم الجديد

على الجانب الآخر، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال معسكرًا في النمسا، ولعب خلاله 4 مباريات ودية، وظهر بشكل مميز فنيًا وبدنيًا، ويستعد لخوض آخر مواجهاته التحضيرية، يوم الأحد المقبل، ضد الكويت الكويتي.

وبدأ الهلال ودياته في معسكر النمسا، بالفوز على فيلدين النمساوي بستة أهداف دون رد، وتجاوز جوريكا السلوفيني بثنائية نظيفة، وتغلب على ولفسبرغر بنتيجة 2\1، قبل أن يخسر ضد دينامو كييف الأوكراني بهدف.