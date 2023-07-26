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لتسهيل إجراءات الخدمات البلدية للعملاء

خيارات دفع إلكترونية جديدة عبر منصة بلدي

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
خيارات دفع إلكترونية جديدة عبر منصة بلدي
المواطن - واس

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حدّثت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة وسائل الدفع الإلكتروني عبر منصتها الرقمية “بلدي” وذلك ضمن إطار حوكمة المعاملات البلدية وتسهيل إجراءاتها للعملاء.

تحديث وسائل الدفع

وأوضحت الوزارة أنه قد تم تحديث وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة؛ لتمكين المستفيدين في قطاع الأعمال، أو الأفراد من تسديد رسوم الخدمات البلدية من خلال بطاقات مدى، وفيزا وماستركارد، وأبل باي، إضافة إلى السداد من خلال خدمة “سداد ” المتوفرة مسبقًا.

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الخدمات البلدية الرقمية

وتواصل الوزارة جهودها لتحقيق مستوى عالٍ من الجودة في تقديم الخدمات البلدية الرقمية، وتتطلع إلى تحقيق إستراتيجيتها الرقمية المعتمدة على 3 ركائز أساسية وهي إثراء تجربة العميل من خلال نماذج عمل مبتكرة ومستدامة، ورفع جودة خدمات المدينة الرقمية، وتحسين جودة وكفاءة المنظومة البلدية.

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