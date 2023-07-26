خيارات دفع إلكترونية جديدة عبر منصة بلدي

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حدّثت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة وسائل الدفع الإلكتروني عبر منصتها الرقمية “بلدي” وذلك ضمن إطار حوكمة المعاملات البلدية وتسهيل إجراءاتها للعملاء.
وأوضحت الوزارة أنه قد تم تحديث وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة؛ لتمكين المستفيدين في قطاع الأعمال، أو الأفراد من تسديد رسوم الخدمات البلدية من خلال بطاقات مدى، وفيزا وماستركارد، وأبل باي، إضافة إلى السداد من خلال خدمة “سداد ” المتوفرة مسبقًا.
وتواصل الوزارة جهودها لتحقيق مستوى عالٍ من الجودة في تقديم الخدمات البلدية الرقمية، وتتطلع إلى تحقيق إستراتيجيتها الرقمية المعتمدة على 3 ركائز أساسية وهي إثراء تجربة العميل من خلال نماذج عمل مبتكرة ومستدامة، ورفع جودة خدمات المدينة الرقمية، وتحسين جودة وكفاءة المنظومة البلدية.