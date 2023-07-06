خيمينيز يُطمئن الجماهير بشأن سلمان الفرج ويُحذر ثنائي الهلال

كشف طبيب نادي الهلال الجديد، خوان خوسيه خيمينيز، عن حالة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم المصابين، وفي مقدمتهم؛ النجم سلمان الفرج، وذلك قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

تطورات إصابة سلمان الفرج

وكان سلمان الفرج قد تعرض لإصابة في عظمة الساق خلال مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، ليغيب عن المشاركة مع الفريق حتى الآن.

وطمأن خيمينيز الجماهير بشأن حالة قائد الفريق، وقال في مقطع فيديو عبر حساب نادي الهلال الرسمي على “تويتر”: “سلمان الفرج يواصل تعافيه من إصابة الكسر في عظمة الساق التي تعرض لها في الموسم الماضي”.

وتابع حديثه بشأن سلمان الفرج قائلًا: “حاليًا يعمل بشكل جاد وقوي للغاية، دون أي قلق وإمكانية الركض حتى الآن حين سيتعافى من الكسر، سوف نعمل بعد ذلك بكل جد وقوة على العشب والملعب”.

واختتم خوسيه خيمينيز تصريحاته بشأن قائد فريق الهلال، قائلًا: “خطوة بخطوة.. سنسيطر على إصابة سلمان الفرج، وننهي المشكلة تمامًا؛ ليعود للمشاركة مع الفريق، بشكل طبيعي”.

تطورات مصابي الهلال

وحذر خيمينيز، من حالة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، متعب المفرج وعبدالإله المالكي؛ وقال: “يجب التعامل معهما بهدوء، حتى لا يتعرضا للانتكاسة”.

وأشار إلى أن المالكي، يخضع لتأهيل بعد معاناته بقطع في الرباط الصليبي، حيث يقوم حاليًا بالجري على العشب، فيما تُعد إصابة المفرج في الغضروف المفصلي الخارجي، خطيرة للغاية.

وبشأن سعود عبدالحميد، أكد خيمينيز على أنه سيعود إلى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، بعد أيام قليلة؛ بعد إصابته في منطقة أسفل الحوض، بنهاية الموسم الرياضي الماضي، فيما يُعاني خليفة الدوسري من إصابة في الكتف، وفي مرحلة مبكرة من إصابته.