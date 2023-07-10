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تتميز بالعمارة والفنون الإسلامية

خيوة بأوزباكستان مدينة مهمة غير مكتشفة من السياح الخليجيين

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٩ مساءً
خيوة بأوزباكستان مدينة مهمة غير مكتشفة من السياح الخليجيين
المواطن - فريق التحرير

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كشف الدكتور محمد السلمي رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، عن مدينة خيوة بمنطقة خوارزم في أوزباكستان، والتي تعد من المدن المهمة غير المكتشفة للسياح الخليجيين.

جمال مدينة خيوة

ونشر السلمي عبر حسابه بموقع “تويتر”، مقطع فيديو يرصد جمال مسجد الجمعة بمدينة خيوة الذي تميز بسحر وعمارة إسلامية شامخة، حيث ولد بهذه المدينة العديد من العلماء المسلمين.

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وعلق على الفيديو بالقول “زرت اليوم مدينة خيوة بمنطقة خوارزم في أوزباكستان.. مدينة مهمة في التاريخ الإسلامي والعلوم والفنون الإسلامية، وضمت أكاديمية علمية قبل نحو ألف عام”.

أعلى مئذنة في آسيا

يذكر أن مدينة خيوة تحتوي على أعلى مئذنة تاريخية في كل آسيا الوسطى، وهي مئذنة كونلج تيمور، وتمثل أقدم الآثار التي تعود إلى أيام المغول.

كما تقع ضمن مدينة خيوة قلعة إيجان وهي مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

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