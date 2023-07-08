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بعد 12 عامًا مع الفريق

دافيد دي خيا يرحل عن مانشستر يونايتد

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٢ مساءً
دافيد دي خيا يرحل عن مانشستر يونايتد
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم رحيل الحارس الإسباني دافيد دي خيا عن صفوف الفريق وذلك بعد 12 عامًا قضاهم مع الفريق.

وقال الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد عبر “تويتر” : ” كان لاعبًا رائعًا وشخصًا مميزًا، نتمنى لك النجاح في مستقبلك”.

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وكان المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد قرر التخلي عن الحارس الإسباني صاحب الـ 32 عامًا والتعاقد مع حارس آخر أصغر منه بالعمر من أجل الاستفادة منه في خطة اللعب في الموسم المقبل.

ألقاب دي خيا 

وانضم الحارس الإسباني لصفوف فريق مانشستر يونايتد في عام 2011 قادمًا من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، ونجح في حصد 8 ألقاب مع مان يونايتد وهم ” الدوري الإنجليزي مرة واحدة، كأس إنجلترا مرة، كأس رابطة الأندية الإنجليزية مرتين، 3 ألقاب في بطولة كأس الدرع الخيرية، الفوز بالدوري الأوروبي مرة واحدة”.

كما لعب دي خيا مع المنتخب الإسباني خلال الفترة من 2014 إلى 2020، حيث شارك في بطولتي كأس العالم عامي 2014 و 2018 مع منتخب اللاروخا.

دافيد دي خيا

ويسعى مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه بأفضل الصفقات، حيث يشارك الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023/2024 بعد أن غاب عنها في الموسم الماضي.

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