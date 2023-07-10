درجات الحرارة العظمى 48 في 3 مناطق حتى نهاية الأسبوع

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية وأجزاء من المدينة المنورة والرياض حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقال المركز في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” إنه يتوقع استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى بين (46-48) ْم على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة والرياض حتى نهاية الأسبوع الجاري.

ارتفاع درجات الحرارة

وكان المتحدث الرسمي للأرصاد، حسين القحطاني، توقع ارتفاع درجات الحرارة لـ 50 درجة مئوية في المنطقة الشرقية.

وأوضح القحطاني، خلال مداخلة هاتفية لـ “قناة الإخبارية”، أنه يتوقع معدلات رطوبة عالية في المناطق الساحلية والغربية.

كما توقع القحطاني أن تشهد معظم مناطق السعودية، هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة كلما اتجهنا شرقًا.

وأشار إلى أن درجات الحرارة على عموم المناطق تتراوح ما بين 38 وحتى 48 درجة مئوية، مع أجواء معتدلة على المناطق الساحلية والغربية.

طقس السعودية اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقسًا مستقرًا على معظم مناطق السعودية. في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يشمل ذلك طريق الساحل ويمتد من محافظة الليث حتى منطقة جازان. ولا يزال الطقس حارًا على أجزاء من وسط وشرق السعودية.