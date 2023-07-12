درجات الحرارة دون العشرين تجذب السياح في متنزه السحاب

وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، إقبال الزوار والسياح على متنزه السحاب بالسودة، إحدى وجهات صيف عسير 2023.

درجات حرارة منخفضة بمتنزه السحاب

وجذبت درجات الحرارة المنخفضة بمتنزه السحاب التي وصلت لأقل من العشرين، السياح حيث قدموا من أجل التنزه والاستمتاع بالطقس والطبيعة الخضراء.

وذكر مراسل قناة “العربية”، أن متنزه السحاب يعد من أقل المناطق في ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أنه يشهد إقبالًا كثيفًا من الزوار من الساعة الواحدة مساءً.

موسم صيف عسير 2023

وانطلق في وقت سابق موسم صيف عسير 2023، الذي يُعد أكبر موسم سياحي وثقافي وترفيهي تحتضنه المنطقة، خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 1 سبتمبر 2023م؛ تحت شعار “بارد ممطر صيفًا”.

ويستهدف موسم صيف عسير 2023 استهدف إتاحة الفرص لشركات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة من خلال تفعيل أكثر من 15 وجهة سياحية وترفيهية متنوعة كالحفلات الموسيقية والمغامرات الرياضية والفعاليات الثقافية والمتنزهات الطبيعية وغيرها من التفعيلات المتناسبة مع جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى توفير أكثر من 700 فرصة وظيفية موسمية، استعدادًا لاستقبال وخدمة زوار المنطقة.