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درجات الحرارة في السعودية أقل من معدلاتها رغم مرور نصف الصيف

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠١ مساءً
درجات الحرارة في السعودية أقل من معدلاتها رغم مرور نصف الصيف
المواطن - فريق التحرير

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أكد خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني أن مدن السعودية والخليج لا زالت حتى الآن تسجل أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة، حيث مضى نصف فصل الصيف تقريبًا.

أقل معدلات الحرارة

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “في الوقت الذي تسجل فيه الحرارة بأوروبا وأمريكا وشرق آسيا درجة حرارة قياسية ومتوقع المزيد، لا زالت مدن السعودية والخليج حتى تاريخ اليوم تسجل حول إلى أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة”.

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ولفت إلى أنه من خلال النماذج العددية للطقس، فجاءت البصرة العراقية كأعلى مدينة تسجل درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة، بواقع 50 درجة مئوية، فيما حلت مدينة الأحساء بالمنطقة الشرقية في المركز الثالث عشر بواقع 48.1 مئوية.

المدن الأعلى حرارة اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، أعلن أن مدينتي الدمام والأحساء سجلتا أعلى درجات الحرارة اليوم الاثنين في السعودية بواقع 49 درجة مئوية

وتفصيلًا، قال المركز في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن الدمام والأحساء سجلتا أعلى درجات الحرارة بواقع 49 درجة مئوية، تلاهما القيصومة التي سجلت 48 مئوية.

وجاءت كل من المدينة المنورة ووادي الدواسر في المركز الثالث بتسجيل 47 درجة مئوية، أما الرياض وبريدة ورفحاء فسجلوا 46 مئوية.

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