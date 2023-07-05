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كسر الرقم القياسي للسخونة عدة مرات خلال العام

درجات حرارة غير مسبوقة تضرب الأرض خلال الأسبوع الجاري

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ مساءً
درجات حرارة غير مسبوقة تضرب الأرض خلال الأسبوع الجاري
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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يشهد كوكب الأرض درجات حرارة غير عادية، خلال الأسبوع الجاري، حيث تصل في بعض المناطق السعودية لـ 50 درجة مئوية غدًا الخميس، بينما تشهد الكرة الأرضية أشد الأيام حرارة على الإطلاق هذا الأسبوع.

ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق

وحذر الخبراء من أنه سيتم كسر الرقم القياسي لارتفاعات درجات الحرارة عدة مرات في عام 2023، فيما شهد هذا الأسبوع أعلى درجة حرارة عالمية، وفقًا لبيانات وكالات تتبع المناخ.

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ووصل متوسط درجة الحرارة العالمية، يوم الاثنين الماضي، لأعلى نسبة في بيانات المراكز الوطنية الأمريكية للتنبؤ البيئي، كما غردت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بأن درجة الحرارة العالمية سجلت رقمًا قياسيًّا.

كسر الرقم القياسي للحرارة

ويحذر الخبراء من أن الرقم القياسي قد يتم كسره عدة مرات هذا العام. وفي هذا السياق، قال روبرت رودي، كبير العلماء في “بيركلي إيرث”، مؤسسة غير ربحية تهتم بأبحاث تغير المناخ، في تغريدة عبر تويتر: إن العالم قد يشهد بضعة أيام أشد سخونة خلال الأسابيع الستة المقبلة.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن فريدريك أوتو، المحاضر الأول في علوم المناخ في معهد “جرانثام” لتغير المناخ والبيئة قوله: “إن الرقم القياسي لدرجات الحرارة يستدعي توخي الحذر، بخاصة مع تطور ظاهرة النينيو في نصف الكرة الشمالي”.

تأثير ظاهرة النينيو

وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) أن هناك احتمالًا بنسبة 90 في المائة لاستمرار ظاهرة النينيو خلال النصف الثاني من عام 2023.

ومن المتوقع أن تتسم هذه الظاهرة بقوة معتدلة على أقل تقدير، كما يجمع التحديث الصادر عن المنظمة (WMO) بين التنبؤات وإرشادات الخبراء من جميع أنحاء العالم.

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آثار كارثية للطقس السيئ

وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) البروفيسور بيتيري تالاس: “إن ظهور ظاهرة النينيو ستزيد كثيرًا من احتمال تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة وإحداث المزيد من ارتفاعات الحرارة الشديدة في أجزاء كثيرة من العالم وفي المحيطات”.

وشهد العام الجاري بالفعل تحطيم الأرقام القياسية للحرارة في جميع أنحاء العالم، مما تسبب في آثار كارثية بأنحاء الولايات المتحدة، كما تسببت درجات الحرارة المرتفعة في المكسيك في مقتل 112 شخصًا على الأقل منذ مارس، بالإضافة إلى حرائق كندا التي سببت أعلى نسبة تلوث في العالم.

ضحايا موجة الطقس الحارة

وتسببت موجة حر شديدة في الهند في مقتل 44 شخصًا على الأقل في جميع أنحاء ولاية بيهار. وشهدت الصين أيضًا العديد من موجات الحرارة الشديدة وسجلت أعلى عدد من الأيام الحارة، حيث تجاوزت درجة الحرارة اليومية القصوى 35 درجة مئوية، على مدى ستة أشهر منذ بدء التسجيل.

ومع اشتداد أزمة المناخ، يتضح للعلماء أن موجات الحرارة التي تحطم الرقم القياسي ستصبح أكثر تواترًا وأكثر حدة.

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