درجة الحرارة تقترب من الـ50 في العراق

أزمة طماطم غير مسبوقة تجبر مطاعم ماكدونالدز للتخلي عنها بوجباتها انطلاق فعاليات قرية بن عضوان السياحية بـ عسير خضوع حاكم مصرف لبنان لجلسة تحقيق ببيروت توضيح بشأن موقف الدعم السكني حال وقوع طلاق إيلون ماسك يطلق شركة جديدة للذكاء الاصطناعي هجومان مسلحان على قاعدة باكستانية ومقتل 12 جنديًّا هوية عمرانية لكل مدينة سعودية لقطات مذهلة لأكبر سفينة رحلات بحرية في العالم السعودية تحصل على براءة اختراع في إنتاج الوقود الحيوي من التمور 8 ساعات من الرياح وارتفاع الأمواج في جدة ورابغ
كشفت وسائل الإعلام العراقية عن آخر التطورات الجوية التي تتعرض لها البلاد، حيث تشير آخر تحديثات طقس العراق، أمس الأربعاء، إلى تأثر البلاد بكتلة حارة خلال الأسبوع المقبل.
وبدوره ذكر الراصد الجوي واثق السلامي في تصريحات صحفية له أن الكتلة الحارة خلال الأسبوع المقبل ستسيطر على الأجواء بدرجات حرارة مرتفعة في كافة مدن ومناطق البلاد”.
وأردف: حيث ستكون درجات الحرارة خمسينية في البصرة وميسان وذي قار وواسط والسماوة، ومقاربة للخمسين في بقية مدن الفرات الأوسط ووسط البلاد.