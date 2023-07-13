درجة الحرارة تقترب من الـ50 في العراق

كشفت وسائل الإعلام العراقية عن آخر التطورات الجوية التي تتعرض لها البلاد، حيث تشير آخر تحديثات طقس العراق، أمس الأربعاء، إلى تأثر البلاد بكتلة حارة خلال الأسبوع المقبل.

وبدوره ذكر الراصد الجوي واثق السلامي في تصريحات صحفية له أن الكتلة الحارة خلال الأسبوع المقبل ستسيطر على الأجواء بدرجات حرارة مرتفعة في كافة مدن ومناطق البلاد”.

وأردف: حيث ستكون درجات الحرارة خمسينية في البصرة وميسان وذي قار وواسط والسماوة، ومقاربة للخمسين في بقية مدن الفرات الأوسط ووسط البلاد.