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وسط توقعات بارتفاع أكثر لدرجات الحرارة

دعوة لتعميم اللون الأبيض في الطرق والمباني لمواجهة الحرارة

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣١ مساءً
دعوة لتعميم اللون الأبيض في الطرق والمباني لمواجهة الحرارة
المواطن - فريق التحرير

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قال نائب رئيس الجمعية السعودية للطقس والمناخ عبدالله المسند: إن درجات الحرارة العالية حاليًّا “فاتورة مستحقة” لممارسات الدول الصناعية خلال 7 عقود، عندما تم تلويث الغلاف الجوي وتغيير تركيبة مقادير الغازات الجوية، وهو ما أدى لحدوث الاحترار العالمي.

احتباس حراري

وأضاف المسند، خلال مداخلة هاتفية مع “العربية”، أن الشمس والبراكين وغيرها لم تتغير بارتفاع درجات الحرارة، موجهًا اللوم للدول الصناعية التي قامت بضخ كميات كبيرة من الغازات الدفيئة، ومنها ثاني أكسيد الكربون الذي أدى لاحتباس درجات الحرارة التي كان من المفترض أن تصعد لطبقات الجو العليا ومنها للفضاء، ولكنها تنعكس بنسبة أكبر ما أدى إلى ارتفاع موجات الحر حتى بالمناطق الباردة مثل كندا والولايات المتحدة.

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ارتفاع درجات الحرارة

وأوضح المسند أن المناطق الاستوائية والمدارية قد تعودت على ارتفاع درجات الحرارة، وسط توقعات بارتفاع أعلى لدرجات الحرارة في المستقبل القريب.

وأشار المسند إلى كيفية التأقلم مع درجات الحرارة يأتي من خلال المبالغة في التشجير والتخضير على مستوى المباني والطرق وارتداء الملابس الفاتحة كاللون الأبيض مع تغيير لون الأرصفة والطرق للألوان الفاتحة لتخفيف درجات الحرارة إلى 8 مئوية، بالإضافة للتعامل مع التصاميم الجديدة للمباني لكسر أشعة الشمس مع العزل العلمي والعملي للمباني.

ودعا المسند الجهات المعنية إلى الحذر من المباني الشاهقة التي قد تؤدي لحدوث الجزر الحرارية وذلك من خلال الانتباه لطريقة تصميم الطرق والمباني للتكيف مع الارتفاع الذي قد يستمر لفترة طويلة.

 

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