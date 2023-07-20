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يصعب اكتشافها وإسقاطها

دفاعات أوكرانيا تعجز عن صد صواريخ أونيكس الروسية

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٩ مساءً
دفاعات أوكرانيا تعجز عن صد صواريخ أونيكس الروسية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني يوري أغنات ، اليوم الخميس، أن الدفاعات الأوكرانية عاجزة عن صد صواريخ أونيكس الروسية الأسرع من الصوت.

وأوضح المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني أنه من الصعب اكتشاف تلك الصواريخ وإسقاطها، حيث استخدمتها روسيا لأول مرة لضرب أهداف أوكرانية، بحسب “سكاي نيوز”.

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صواريخ أونيكس الروسية

وقد صممت صواريخ “أونيكس” لتدمير المراكب والسفن، وهي تطير بسرعة 2.6 ماخ أي أكثر من 3000 كيلومتر في الساعة.

وعند الإطلاق يمكن لهذا النوع من الصواريخ الصعود عالياً لتوفير الوقود، وعند الاقتراب من الهدف يمكن أن يطير في الواقع على ارتفاع 10-15 مترًا فوق الماء لتدمير السفينة”.

ويعتبر صاروخ “أونيكس 3 إم 55” من أفضل الصواريخ في صنف الصواريخ البحرية. وتم تصميمه كصاروخ بحري مضاد للسفن.

ويمكن لصاروخ أونيكس،  وهو صاروخ من فئة صواريخ كروز، أن يدمر حاملة طائرات على مدى 600 كيلومتر، وفقا لوسائل إعلام روسية.

ويشكل صاروخ “أونيكس” أساسا لمنظومة “باستيون” الروسية للصواريخ الساحلية والتي يمكن أن تدمر منصاته أهدافًا بحرية وأرضية على حد سواء.

ضرب أهداف استراتيجية

وبدأت تلك المنظومة منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في توجيه ضربات إلى أهداف استراتيجية أوكرانية هامة.

وكانت كما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تدمير أربعةَ عشر صاروخًا روسيًا وثلاثٍ وعشرين طائرة مسيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية تركز جهودها الرئيسية على منع مزيد من التقدم للقوات الأوكرانية على محوري خيرسون وزابوريجيا.

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