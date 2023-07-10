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منها التبول اللاإرادي والصداع

دلالات تعرض الطفل لاعتداء من قبل مريض البيدوفيليا

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ مساءً
دلالات تعرض الطفل لاعتداء من قبل مريض البيدوفيليا
المواطن - فريق التحرير

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أوضح استشاري الطب النفسي الدكتور جمال الطويرقي، عن بعض العلامات التي قد تدل على أن الطفل تعرض من قبل مريض البيدوفيليا.

التبول اللاإرادي

وقال الطويرقي في لقاء مع قناة الإخبارية: إن التبول اللاإرادي والصداع في الصباح قد تكون من العلامات التي تظهر على الطفل المعتدى عليه من قبل مريض البيدوفيليا.

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مرض البيدوفيليا

وأشار إلى أن مرض البيدوفيليا هو اعتداء من شخص في كامل قواه العقلية، هدفه الاعتداء الجنسي على من هو أقل منه عمرًا وعقلًا وجسدًا.

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