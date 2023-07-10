دلالات تعرض الطفل لاعتداء من قبل مريض البيدوفيليا

أوضح استشاري الطب النفسي الدكتور جمال الطويرقي، عن بعض العلامات التي قد تدل على أن الطفل تعرض من قبل مريض البيدوفيليا.

التبول اللاإرادي

وقال الطويرقي في لقاء مع قناة الإخبارية: إن التبول اللاإرادي والصداع في الصباح قد تكون من العلامات التي تظهر على الطفل المعتدى عليه من قبل مريض البيدوفيليا.

مرض البيدوفيليا

وأشار إلى أن مرض البيدوفيليا هو اعتداء من شخص في كامل قواه العقلية، هدفه الاعتداء الجنسي على من هو أقل منه عمرًا وعقلًا وجسدًا.