Icon

التعرض لأشعة الشمس يسبب التجاعيد وتصبغات الجلد Icon رئيس النواب الأمريكي يهاجم بايدن Icon حصان يخرج من مضمار السباق ويقتحم المتفرجين بتبوك Icon أولى الصور لحريق بمحيط معبد الكرنك المصري Icon دواء هندي متداول يحتوي مواد سامة Icon منع مشاركة ذات السنامين في مهرجان ولي العهد للهجن Icon 66 عملية جراحية معقدة في جامبيا لمركز الملك سلمان للإغاثة Icon مسافر مخمور يورط شركة طيران في غرامة كبيرة Icon حملة ترامب الانتخابية أنفقت 40 مليون دولار على مشاكله القانونية Icon مصر تزيد نحو ربع مليون نسمة خلال 57 يومًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
لعلاج البرد ويتم بيعه في العراق

دواء هندي متداول يحتوي مواد سامة

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٠ صباحاً
دواء هندي متداول يحتوي مواد سامة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف تحقيق استقصائي، أن دواء لعلاج البرد تم إنتاجه في الهند وبيعه في العراق يحتوي على مواد كيميائية سامة، وهو الأحدث في سلسلة من الاكتشافات المثيرة للقلق حول أدوية الشراب التي يتناولها الأطفال في جميع أنحاء العالم.

نتائج تحليل عينة دواء

ووفقًا لتحقيق أجرته وكالة “بلومبرغ”، تحتوي عبوة “كولد أوت” المشتراة من صيدلية في بغداد خلال مارس على 2.1% من الإيثيلين جليكول، بحسب “فاليشور” ( Valisure LLC)، وهي شركة أمريكية مستقلة لإجراء الاختبارات.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 54 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

ضبط 54 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

تونس تسيطر على جميع الحرائق

تونس تسيطر على جميع الحرائق

وتعادل نسبة الإيثيلين جليكول الموجودة في “كولد أوت” نحو 21 ضعف الحد المقبول على نطاق واسع. ويؤدي توافر المادة بكميات صغيرة إلى وفاة البشر، ولعبت دورًا في وفيات الأطفال الجماعية الناجمة عن تناول شراب لعلاج السعال المصنوع في الهند لدى غامبيا وأوزبكستان العام الماضي.

نتائج الاختبارات المعملية

شاركت “بلومبرغ” نتائج الاختبار مع منظمة الصحة العالمية وكذلك المسؤولين في العراق والهند في 8 يوليو.

قالت منظمة الصحة العالمية لـ”بلومبرغ”: إنها وجدت أن نتائج اختبار شركة “فاليشور” “مقبولة” وأنها ستصدر تنبيهًا إذا أكدت الحكومة في بغداد أن المنتج قد تم بيعه في العراق. لم يتم الإعلان عن أي إصدار تنبيه عام أو سحب للأدوية حتى الآن.

رد وزارة الصحة العراقية

قال سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية في مقابلة: إن الوزارة تتبع “أنظمة صارمة لاستيراد الأدوية وبيعها وتوزيعها”.

يذكر أنها المرة الخامسة خلال عام التي يكشف فيها الاختبار أن أدوية تصدرها شركة هندية تحتوي على مستويات مفرطة من الإيثيلين جليكول. بالإضافة إلى حالات مشابهة في غامبيا وأوزبكستان، حددت الاختبارات التي أجرتها المعامل الحكومية منتجات أخرى تتضمن مواد سامة في جزر مارشال وليبيريا، رغم عدم الإعلان عن أي أمراض ناجمة عن تعاطي تلك الأدوية.

الشكوك تلاحق صيدلية العالم

يشير ملصق “كولد أوت” إلى أنه تم تصنيعه بواسطة “فورتس” (الهند) (Fourrts (India) Pvt. Ltd)، وهي شركة أدوية مقرها تشيناي وتصدر الأدوية إلى أكثر من 50 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا وكندا.

قال نائب رئيس “فورتس” بالا سوريندران: إن الشركة تعاقدت من الباطن على تصنيع “كولد أوت” مع شركة هندية أخرى، وهي “شارون فارماسوتيكالز” (Sharun Pharmaceuticals Pvt) ومقرها في بودوتشيري.

تكرار الحادث

تسبب انتشار الدواء العام الماضي في غامبيا في وفاة أكثر من 60 طفلًا، ونحو 20 طفلًا في أوزبكستان. أثارت هذه الحوادث شكوكًا جديدة حول جودة صادرات الأدوية من الهند، الموطن الأكبر لتصنيع الأدوية والتي تطلق على نفسها اسم “صيدلية العالم”.

قالت منظمة الصحة العالمية هذا الشهر: إن شراب السعال المسؤول عن وفاة 12 طفلًا في الكاميرون هذا العام يحتوي على مستويات غير آمنة من ثنائي إيثيلين جليكول، وهو مركب سام مماثل. في هذه الحالة، لا تحدد عبوة الدواء اسم الشركة المصنعة ولكنها تحمل رقم ترخيص التصنيع لشركة هندية أخرى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم