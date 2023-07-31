دواء هندي متداول يحتوي مواد سامة

كشف تحقيق استقصائي، أن دواء لعلاج البرد تم إنتاجه في الهند وبيعه في العراق يحتوي على مواد كيميائية سامة، وهو الأحدث في سلسلة من الاكتشافات المثيرة للقلق حول أدوية الشراب التي يتناولها الأطفال في جميع أنحاء العالم.

نتائج تحليل عينة دواء

ووفقًا لتحقيق أجرته وكالة “بلومبرغ”، تحتوي عبوة “كولد أوت” المشتراة من صيدلية في بغداد خلال مارس على 2.1% من الإيثيلين جليكول، بحسب “فاليشور” ( Valisure LLC)، وهي شركة أمريكية مستقلة لإجراء الاختبارات.

وتعادل نسبة الإيثيلين جليكول الموجودة في “كولد أوت” نحو 21 ضعف الحد المقبول على نطاق واسع. ويؤدي توافر المادة بكميات صغيرة إلى وفاة البشر، ولعبت دورًا في وفيات الأطفال الجماعية الناجمة عن تناول شراب لعلاج السعال المصنوع في الهند لدى غامبيا وأوزبكستان العام الماضي.

نتائج الاختبارات المعملية

شاركت “بلومبرغ” نتائج الاختبار مع منظمة الصحة العالمية وكذلك المسؤولين في العراق والهند في 8 يوليو.

قالت منظمة الصحة العالمية لـ”بلومبرغ”: إنها وجدت أن نتائج اختبار شركة “فاليشور” “مقبولة” وأنها ستصدر تنبيهًا إذا أكدت الحكومة في بغداد أن المنتج قد تم بيعه في العراق. لم يتم الإعلان عن أي إصدار تنبيه عام أو سحب للأدوية حتى الآن.

رد وزارة الصحة العراقية

قال سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية في مقابلة: إن الوزارة تتبع “أنظمة صارمة لاستيراد الأدوية وبيعها وتوزيعها”.

يذكر أنها المرة الخامسة خلال عام التي يكشف فيها الاختبار أن أدوية تصدرها شركة هندية تحتوي على مستويات مفرطة من الإيثيلين جليكول. بالإضافة إلى حالات مشابهة في غامبيا وأوزبكستان، حددت الاختبارات التي أجرتها المعامل الحكومية منتجات أخرى تتضمن مواد سامة في جزر مارشال وليبيريا، رغم عدم الإعلان عن أي أمراض ناجمة عن تعاطي تلك الأدوية.