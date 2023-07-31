دواء هندي متداول يحتوي مواد سامة

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كشف تحقيق استقصائي، أن دواء لعلاج البرد تم إنتاجه في الهند وبيعه في العراق يحتوي على مواد كيميائية سامة، وهو الأحدث في سلسلة من الاكتشافات المثيرة للقلق حول أدوية الشراب التي يتناولها الأطفال في جميع أنحاء العالم.
ووفقًا لتحقيق أجرته وكالة “بلومبرغ”، تحتوي عبوة “كولد أوت” المشتراة من صيدلية في بغداد خلال مارس على 2.1% من الإيثيلين جليكول، بحسب “فاليشور” ( Valisure LLC)، وهي شركة أمريكية مستقلة لإجراء الاختبارات.
وتعادل نسبة الإيثيلين جليكول الموجودة في “كولد أوت” نحو 21 ضعف الحد المقبول على نطاق واسع. ويؤدي توافر المادة بكميات صغيرة إلى وفاة البشر، ولعبت دورًا في وفيات الأطفال الجماعية الناجمة عن تناول شراب لعلاج السعال المصنوع في الهند لدى غامبيا وأوزبكستان العام الماضي.
شاركت “بلومبرغ” نتائج الاختبار مع منظمة الصحة العالمية وكذلك المسؤولين في العراق والهند في 8 يوليو.
قالت منظمة الصحة العالمية لـ”بلومبرغ”: إنها وجدت أن نتائج اختبار شركة “فاليشور” “مقبولة” وأنها ستصدر تنبيهًا إذا أكدت الحكومة في بغداد أن المنتج قد تم بيعه في العراق. لم يتم الإعلان عن أي إصدار تنبيه عام أو سحب للأدوية حتى الآن.
قال سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية في مقابلة: إن الوزارة تتبع “أنظمة صارمة لاستيراد الأدوية وبيعها وتوزيعها”.
يذكر أنها المرة الخامسة خلال عام التي يكشف فيها الاختبار أن أدوية تصدرها شركة هندية تحتوي على مستويات مفرطة من الإيثيلين جليكول. بالإضافة إلى حالات مشابهة في غامبيا وأوزبكستان، حددت الاختبارات التي أجرتها المعامل الحكومية منتجات أخرى تتضمن مواد سامة في جزر مارشال وليبيريا، رغم عدم الإعلان عن أي أمراض ناجمة عن تعاطي تلك الأدوية.
يشير ملصق “كولد أوت” إلى أنه تم تصنيعه بواسطة “فورتس” (الهند) (Fourrts (India) Pvt. Ltd)، وهي شركة أدوية مقرها تشيناي وتصدر الأدوية إلى أكثر من 50 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا وكندا.
قال نائب رئيس “فورتس” بالا سوريندران: إن الشركة تعاقدت من الباطن على تصنيع “كولد أوت” مع شركة هندية أخرى، وهي “شارون فارماسوتيكالز” (Sharun Pharmaceuticals Pvt) ومقرها في بودوتشيري.
تسبب انتشار الدواء العام الماضي في غامبيا في وفاة أكثر من 60 طفلًا، ونحو 20 طفلًا في أوزبكستان. أثارت هذه الحوادث شكوكًا جديدة حول جودة صادرات الأدوية من الهند، الموطن الأكبر لتصنيع الأدوية والتي تطلق على نفسها اسم “صيدلية العالم”.
قالت منظمة الصحة العالمية هذا الشهر: إن شراب السعال المسؤول عن وفاة 12 طفلًا في الكاميرون هذا العام يحتوي على مستويات غير آمنة من ثنائي إيثيلين جليكول، وهو مركب سام مماثل. في هذه الحالة، لا تحدد عبوة الدواء اسم الشركة المصنعة ولكنها تحمل رقم ترخيص التصنيع لشركة هندية أخرى.