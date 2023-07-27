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أعمال استفزازية تمثل مظهراً من مظاهر الكراهية الدينية المتعمدة والتعصب

دورة استثنائية لـ التعاون الإسلامي بشأن تكرار تدنيس المصحف بالسويد والدنمارك

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ صباحاً
دورة استثنائية لـ التعاون الإسلامي بشأن تكرار تدنيس المصحف بالسويد والدنمارك
المواطن - فريق التحرير

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بناء على طلب المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية 14، وجمهورية العراق، تعقد منظمة التعاون الإسلامي، يوم الاثنين 31 يوليو 2023، الدورة الاستثنائية 18 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، بشكل افتراضي، بشأن تكرار حوادث تدنيس نسخ من المصحف الشريف في السويد والدانمارك.

اجتماع طارئ رفيع المستوى

ويأتي هذا الاجتماع الوزاري الطارئ تنفيذا لما ورد في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة الذي عقد في جدة يوم 2 يوليو 2023، بشأن حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، حيث دعا إلى عقد اجتماع طارئ رفيع المستوى عند الاقتضاء.

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أعمال استفزازية

كما يأتي الاجتماع في ضوء المشاورات التي يجريها معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، مع الدول الأعضاء فيما يتعلق بتنفيذ البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية، والنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات ردا على تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تمثل مظهرا من مظاهر الكراهية الدينية المتعمدة والتعصب.

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