دوري أبطال أوروبا حلم لويس إنريكي مع باريس سان جيرمان

أصبح المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مطالبًا بتحقيق المهمة الصعبة ألا وهي قيادة الباريسيين للفوز بـ دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وكان باريس سان جيرمان تعاقد أمس الأربعاء مع إنريكي صاحب الـ 53 عامًا خلفًا للمدرب الفرنسي كريستوف جالتييه.

وخلال السنوات الماضية حاول باريس سان جيرمان مع مدربين عدة مثل كريستوف جالتييه والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو والألماني توماس توخيل الفوز بـ دوري أبطال أوروبا ولكن دون جدوى.

إنجازات لويس إنريكي السابقة

وقاد لويس إنريكي، الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لتحقيق ثلاثية الدوري الإسباني، كأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا موسم 2014/ 2015، وتأهل مع منتخب إسبانيا إلى نصف نهائي بطولة أوروبا 2020.

ورحل إنريكي صاحب الـ53 عامًا عن تدريب منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، بعد الخروج من دور الـ16 في بطولة كأس العالم 2022.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد فسخ التعاقد مع كريستوف جالتيه بعد موسم واحد فقط مع الفريق الأول لكرة القدم، وقبل عام واحد من نهايته.

وقاد كريستوف جالتيه، الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان للفوز بلقبي الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي، كما تأهل معه إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، قبل أن يودع البطولة أمام بايرن ميونيخ.