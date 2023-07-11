دوري روشن يحل أزمة برشلونة مع نجمه السعودية تودع ملياري دولار لدى البنك المركزي في باكستان توضيح هام من حساب المواطن بشأن دفعة يوليو 650 مليون يورو تكلفة أعمال الشغب بفرنسا باريس سان جيرمان ينافس الهلال لضم بيرناردو سيلفا طيار يطلب من 12 راكبًا النزول بعد فشل الطائرة في الإقلاع أقل عمر لحجز تصريح العمرة للأطفال هدايا لقاصدات بيت الله الحرام وفاة شخص في انهيار جزئي لبئر بحائل القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية
كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني يرغب في التخلص من نجمه إلى أحد أندية دوري روشن خلال الفترة المقبلة.
وقالت صحيفة Mundo Deportivo الإسبانية أن البارشا يرغب في بيع اللاعب الإسباني فيران توريس لأحد أندية الدوري السعودي للمحترفين في الفترة المقبلة.
ويريد البارشا إعارة فيران توريس مع خيار الشراء أو بيعه مقابل 40 مليون يورو حتى لا يخسر النادي الكتالوني فيه.
وكان الفريق الكتالوني تعاقد مع فيران توريس في يناير من عام 2022 من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 45 مليون يورو.