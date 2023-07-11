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دوري روشن يحل أزمة برشلونة مع نجمه

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٦ مساءً
دوري روشن يحل أزمة برشلونة مع نجمه
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني يرغب في التخلص من نجمه إلى أحد أندية دوري روشن خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة Mundo Deportivo الإسبانية أن البارشا يرغب في بيع اللاعب الإسباني فيران توريس لأحد أندية الدوري السعودي للمحترفين في الفترة المقبلة.

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ويريد البارشا إعارة فيران توريس مع خيار الشراء أو بيعه مقابل 40 مليون يورو حتى لا يخسر النادي الكتالوني فيه.

فيران توريس - برشلونة

وكان الفريق الكتالوني تعاقد مع فيران توريس في يناير من عام 2022 من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 45 مليون يورو.

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