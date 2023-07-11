دوري روشن يحل أزمة برشلونة مع نجمه

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني يرغب في التخلص من نجمه إلى أحد أندية دوري روشن خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة Mundo Deportivo الإسبانية أن البارشا يرغب في بيع اللاعب الإسباني فيران توريس لأحد أندية الدوري السعودي للمحترفين في الفترة المقبلة.

برشلونة يحدد السعر

ويريد البارشا إعارة فيران توريس مع خيار الشراء أو بيعه مقابل 40 مليون يورو حتى لا يخسر النادي الكتالوني فيه.

وكان الفريق الكتالوني تعاقد مع فيران توريس في يناير من عام 2022 من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 45 مليون يورو.