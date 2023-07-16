دور جيسوس في انتقال أردا جولر لريال مدريد

أكد المدير الفني للهلال، البرتغالي خورخي جيسوس، أنه لعب دورًا بارزًا في انتقال التركي أردا جولر، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

جيسوس يوضح دوره في الصفقة

وقال جيسوس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “الفضل لي، لقد نجح جولر في الوصول إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، واللاعب نفسه يعرف أنني صاحب الفضل في ذلك”.

وأضاف مدرب الهلال: “سنحت الفرصة لأردا جولر لإظهار نفسه، لأنني منحته وقتًا كافيًا في المباريات المناسبة وفي التوقيت المناسب له، لذلك أنا سعيد لأنني علمته كيفية لعب كرة القدم بشكل صحيح”.

ودرب جيسوس، جولر خلال قيادته للفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة التركي خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، حيث كان لاعبًا هامًا في تشكيلته، وشارك في 35 مباراة بجميع البطولات، وأحرز 6 أهداف وصنع 7 آخرين.

أردا جولر ينضم للريال

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عن تعاقده مع أردا جولر صاحب الـ18 عامًا، حيث سيُمثل الفريق الأول لكرة القدم بعقد طويل ممتد حتى نهاية منافسات موسم 2028\ 2029.

وكاد أردا جولر أن ينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، حيث اتفق مع المدير الرياضي، ديكو على كافة التفاصيل، قبل أن ينجح ريال مدريد في حسم الصفقة بشكل سريع.