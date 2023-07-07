Icon

ديبالا يحسم موقفه من الرحيل عن روما Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بينبع Icon الأرصاد: رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى الـ10 مساءً Icon وظائف شاغرة لدى مركز التعليم الإلكتروني Icon وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية Icon القبض على مقيم لاتخاذه منزلًا وكرًا لترويج الإمفيتامين بمكة المكرمة Icon نجم ليستر سيتي مطلوب في دوري روشن Icon أفضل وقت لزيارة مرتفعات جازان وعسير والباحة Icon أردا جولر: أتمنى أن أصبح أسطورة ريال مدريد Icon أسواق جدة التاريخية تنوع تراثي يجذب الحجاج قبيل مغادرتهم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد تلقيه عروضًا عديدة

ديبالا يحسم موقفه من الرحيل عن روما

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٣ مساءً
ديبالا يحسم موقفه من الرحيل عن روما
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حسم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا موقفه من مغادرة صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد تلقيه أكثر من عرض.

ديبالا يُقرر البقاء

وكان الصحافي نيكولو شيرا، قد أكد أن باولو ديبالا تلقى عرضًا مؤخرًا من أحد أندية دوري روشن السعودي، كما أشارت تقارير عالمية تلقيه عروضًا من الدوري الإنجليزي، أبرزها؛ تشيلسي الذي اجتمع مع وكيله مؤخرًا.

قد يهمّك أيضاً
استخدام الجوال أثناء هطول الأمطار يجلب الصواعق

استخدام الجوال أثناء هطول الأمطار يجلب الصواعق

مصرع شخصين ضربتهما صاعقة فوق أعلى جبال أوكرانيا

مصرع شخصين ضربتهما صاعقة فوق أعلى جبال أوكرانيا

باولو ديبالا

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”: “النجم الأرجنتيني حريص على البقاء مع روما، إذ أن وكيله خورخي أنتون متواجد في العاصمة الإيطالية، بانتظار الاجتماع بمسؤول النادي تياجو بينتو، لمناقشة العقد”.

وأضاف الموقع الإيطالي: “ديبالا الفائز بكأس العالم 2022، لديه شرط جزائي منخفض في عقده يبلغ 12 مليون يورو للأندية الأجنبية، و20 مليون يورو للأندية الإيطالية”.

باولو ديبالا
باولو – المصدر romapress

وتابع: “الشرط معرض للإلغاء، في حال أقدم روما على رفع أجر اللاعب الأرجنتيني، حيث من المتوقع أن يعرض عليه ما يصل إلى 6 ملايين يورو كأجر صاف في الموسم الواحد، مع ما يقرب من مليوني يورو كإضافات”.

وجاء في ختام التقرير: “مالك روما دان فريدكين، يرى أن بقاء ديبالا أمر مهم، لأنه أحد اللاعبين المهمين، وأداة تسويقية مهمة، حيث تم مؤخرًا بيع قمصان النادي الأساسية للموسم الجديد المنزلية، وعليها اسمه ورقمه”.

ديبالا
باولو

التألق مع روما

وتألق المهاجم الأرجنتيني صاحب الـ29 عامًا، في موسمه الأول مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، حيث شارك معه في 38 مباراة، ونجح في تسجيل 18 هدفًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة، ليجذب أنظار العديد من الفرق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

99 مليون حاج خلال 54 عاماً .. المملكة والحج قصة نجاح استثنائي
السعودية اليوم

99 مليون حاج خلال 54 عاماً .....

السعودية اليوم
اليوم.. انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث
السعودية اليوم

اليوم.. انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث

السعودية اليوم
العتيبي: فرنسا على أعتاب العودة للقرون الوسطى
العالم

العتيبي: فرنسا على أعتاب العودة للقرون الوسطى

العالم
رجل أعمال أمريكي: السعودية ستصنع مليون ملياردير
العالم

رجل أعمال أمريكي: السعودية ستصنع مليون ملياردير

العالم
لحظة وصول فيصل بن فرحان إلى طهران
السعودية اليوم

لحظة وصول فيصل بن فرحان إلى طهران

السعودية اليوم
سائق مصري يقود شاحنة بترول مشتعلة لمنع كارثة
العالم

سائق مصري يقود شاحنة بترول مشتعلة لمنع...

العالم
ستاربكس ملزم بدفع 25.6 مليون دولار لموظفة بعد فصلها
العالم

ستاربكس ملزم بدفع 25.6 مليون دولار لموظفة...

العالم
سببان وراء رفض رحيل محمد عبد المنعم إلى الهلال
الرياضة

سببان وراء رفض رحيل محمد عبد المنعم...

الرياضة