ديبالا يحسم موقفه من الرحيل عن روما

حسم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا موقفه من مغادرة صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد تلقيه أكثر من عرض.

ديبالا يُقرر البقاء

وكان الصحافي نيكولو شيرا، قد أكد أن باولو ديبالا تلقى عرضًا مؤخرًا من أحد أندية دوري روشن السعودي، كما أشارت تقارير عالمية تلقيه عروضًا من الدوري الإنجليزي، أبرزها؛ تشيلسي الذي اجتمع مع وكيله مؤخرًا.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”: “النجم الأرجنتيني حريص على البقاء مع روما، إذ أن وكيله خورخي أنتون متواجد في العاصمة الإيطالية، بانتظار الاجتماع بمسؤول النادي تياجو بينتو، لمناقشة العقد”.

وأضاف الموقع الإيطالي: “ديبالا الفائز بكأس العالم 2022، لديه شرط جزائي منخفض في عقده يبلغ 12 مليون يورو للأندية الأجنبية، و20 مليون يورو للأندية الإيطالية”.

وتابع: “الشرط معرض للإلغاء، في حال أقدم روما على رفع أجر اللاعب الأرجنتيني، حيث من المتوقع أن يعرض عليه ما يصل إلى 6 ملايين يورو كأجر صاف في الموسم الواحد، مع ما يقرب من مليوني يورو كإضافات”.

وجاء في ختام التقرير: “مالك روما دان فريدكين، يرى أن بقاء ديبالا أمر مهم، لأنه أحد اللاعبين المهمين، وأداة تسويقية مهمة، حيث تم مؤخرًا بيع قمصان النادي الأساسية للموسم الجديد المنزلية، وعليها اسمه ورقمه”.

التألق مع روما

وتألق المهاجم الأرجنتيني صاحب الـ29 عامًا، في موسمه الأول مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، حيث شارك معه في 38 مباراة، ونجح في تسجيل 18 هدفًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة، ليجذب أنظار العديد من الفرق.