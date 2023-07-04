ديبالا يرفض عرض الهلال

رفض الأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي روما الإيطالي، الانتقال إلى نادي الهلال، مفضلًا استكمال مسيرته مع الجيالوروسي في الفترة المقبلة.

الاستمرار مع روما

وكشف موقع Football Italia أن النجم الأرجنتيني صاحب الـ 30 عامًا سيبقى في صفوف روما ولن ينضم إلى أي نادٍ في دوري روشن، خاصة بعد اهتمام الهلال بضمه.

جدير بالذكر أن باولو ديبالا نجح في الفوز بلقب كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين في ديسمبر الماضي، كما خسر اللاعب نهائي الدوري الأوروبي موسم 2022/2023 لصالح فريق إشبيلية الإسباني.

ويلعب اللاعب الأرجنتيني مع نادي روما منذ عام 2022 قادمًا من صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، حيث لعب مع اليوفي 5 سنوات، كما سبق له اللعب في صفوف نادي باليرمو الإيطالي.